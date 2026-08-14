ШУВАЛОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ

Предводитель дворянства Санкт-Петербургской губернии, председатель губернского земского собрания, флигель-адъютант.

Детство.

Сын графа Павла Андреевича Шувалова (1777—1823) и княжны Варвары Петровны Шаховской (1796—1870), правнук сенатора графа П. И. Шувалова. Рано потеряв отца, вместе с братом Петром воспитывался матерью, официальным их опекуном был назначен близкий друг их отца М. М. Сперанский. Получил домашнее образование, детские годы и юность провел по большей части за границей.

Военная служба.

Будучи против третьего замужества матери с князем Бутера ди Ридали, в 1835 году поступил в армию и уехал на Кавказ, где поступил подпрапорщиком в Грузинский гренадерский полк, но вскоре перевелся в Нижегородский драгунский. Впрочем, существует предположение, что Шувалов поехал на Кавказ не добровольно, а был сослан Николаем I за какую-то провинность. Беспрестанные стычки с горцами дали Шувалову возможность отличиться, получить знак отличия военного ордена и быть произведенным в офицеры. Участвовал в экспедициях 1836 года: с 12 по 17 сентября для сооружения Александрийского укрепления и ранен в правый бок, 14 мая 1837 года произведен за отличие в делах прапорщиком; в 1838 году прикомандирован к лейб-гвардии Гусарскому полку. На Кавказе служил в одном полку с Лермонтовым, а позже в столице они вместе посещали салон Карамзиных и входили в «кружок шестнадцати», неформальным лидером которого был Лермонтов.

В 1840 году был назначен адъютантом к князю Паскевичу; в 1840 году поручиком. В 1842 году Шувалов вышел в отставку за раною штабс-ротмистром и уехал за границу. Через шесть лет снова поступил на военную службу адъютантом к главнокомандующему действующей армией и в следующем году был пожалован в флигель-адъютанты. В этом звании Шувалов выполнил ряд командировок по Высочайшему повелению для наблюдения за рекрутскими наборами: в 1849 году в Пензенской губернии, в 1850 году в Лифляндской, в 1852 году в Харьковской и в 1853 году в Оренбургской губерниях. В 1854 году он был командирован по Высочайшему же повелению в Ревель для раздачи пособий жителям, а в 1861 г. — в Харьковскую губернию по крестьянскому делу. В 1865 году Шувалов вышел снова в отставку.

Общественная деятельность.

Принимал деятельное участие в работе Петербургского земского собрания, закрытого в январе 1867 года по приказу императора, усмотревшего в его деятельности дух мятежа и своеволия. Шувалов, как наиболее деятельный оратор, был выслан в Париж на три года. В 1869 году ему было позволено вернуться на родину. Был избран на два трехлетия (1872 и 1875 годы) предводителем дворянства Санкт-Петербургской губернии; в этой должности он получил чин действительного статского советника, а за труды по первому призыву на основании нового устава о воинской повинности — орден Св. Станислава 1-й степени.

Скончался Шувалов скоропостижно 14 апреля 1876 года, совершенно неожиданно для окружающих, еще накануне заседая в думе. На его похоронах не было никого из прямых родных, распорядителем был свояк. Толпа извозчиков (до нескольких сотен) явилась к дому Шувалова на ул. Моховой д.10, чтобы нести гроб до Невского и тем выразить свою благодарность покойному. П. А. Валуев писал о графе Шувалове: «Какая пестрая, неровная, везде и во всем незаконченная жизнь! Было время, я к нему ощущал искреннюю дружбу, но он отбил это чувство». Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.