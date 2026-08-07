ШУВАЕВ ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ

Сын коллежского регистратора, из потомственных почетных граждан. Окончил Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию. 27.8.1870 поступил в Александровское военное училище. 21.7.1872 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением во 2-й Туркестанский стрелковый батальон. Участник походов в Среднюю Азию в 1873–1875 гг. 18.1.1874 произведен в поручики. 22.6.1875 переведен в 1-ю Туркестанскую артиллерийскую бригаду с переименованием в подпоручики. 25.10.1875 произведен в поручики. 19.9.1876 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 26.12.1876 произведен в штабс-капитаны. 20.6.1878 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Оренбургский военный округ. 31.10.1878 переведен в Генеральный штаб с назначением обер-офицером для поручений при штабе Оренбургского военного округа. 19.11.1879 прикомандирован к Новочеркасскому казачьему юнкерскому училищу для преподавания военных наук. 20.4.1880 произведен в капитаны. 17.4.1883 произведен в подполковники. 11.2.1885 назначен начальником Новочеркасского казачьего юнкерского училища. 30.8.1887 произведен в полковники. 23.5.1899 произведен в генерал-майоры с назначением начальником Киевского военного училища. 10.1.1905 назначен командующим 5-й пехотной дивизией. 6.12.1906 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением начальником дивизии. 24.5.1908 назначен командиром 2-го Кавказского армейского корпуса. 8.8.1909 назначен начальником Главного интендантского управления и главным интендантом Военного министерства. 12.7.1911 произведен в генералы от инфантерии (со старшинством с 6.12.1912). 13.12.1915 назначен главным полевым интендантом с оставлением в должностях. 15.3.1916 назначен в военным министром. 3.1.1917 отчислен от должности военного министра с назначением членом Государственного совета. 10.3.1917 назначен членом Военного совета с оставлением членом Государственного совета. 14.12.1917 уволен со службы. В ноябре 1917 арестован ВЧК, но вскоре освобожден. В 1918 г. добровольно вступил в РККА. Служил главным военным интендантом в Петрограде. В 1923 – штатный преподаватель Высшей Тактическо-Стрелковой школы. Затем преподавал на курсах "Выстрел" в Москве. В 1926 г. уволен со службы по возрасту. Проживал в г. Липецке. С 1927 – персональный пенсионер. 8.8.1937 арестован органами НКВД по обвинению в антисоветской агитации (ст. 58-10 ч.1). 19.10.1937 тройкой УНКВД по Воронежской обл. было принято решение «за преклонностью возраста и болезнью дело в отношении Шуваева Д.С. прекратить и из-под стражи освободить». 5.12.1937 вновь арестован по обвинению в антисоветской агитации (ст. 58-10, 58-8). 15.12.1937 тройкой УНКВД по Воронежской области приговорен к расстрелу. Расстрелян. 22.12.1956 полностью реабилитирован решением президиума Липецкого областного суда.

Жена: дочь протоиерея Елизавета Петровна Сахаровой (р. 1855). Дети: Вера (р. 2.10.1880), Петр (р. 28.07.1884), Александр (8.12.1886–дек. 1943 г., с. Пезмог Корткеросского района Республики Коми), крупный советский военачальник во время Гражданской войны, Елизавета (р. 26.7.1889); Дмитрий (р. 9.10.1896).