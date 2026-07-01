ШУСТОВА Юлия Эдуардовна

Родилась в 1969. Окончила РГГУ в 1992 г.

Кандидатская диссертация : Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства как ист. источник (1586 – 1788) (РГГУ, 1998).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры вспомогательных и специальных исторических дисциплин, заместитель руководителя Высшей школы источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета.

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского отдела редких книг (Музея книги) Российской государственной библиотеки.

Область интересов : Источниковедение, вспомогательные исторические дисциплины, средневековая история, история старопечатной кириллической книги.

Сочинения: Автор более 130 работ.

Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства (1586–1788): источниковедческое исследование. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 648 с., ил. (Россия и Христианский Восток. Библиотека; Вып. 8).

"Посланейцо краткое к Семену Седларю, мещанину львовскому, мужу честному, о духовных делах вопрошающему" А.М. Курбского в контексте украинского национально-культурного движения 70-80-х гг. XVI в. // Источниковедение и краеведение в культуре России: Сборник к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта Историко-архивному институту. - М., 2000. С.85-89.

Школа Львовского Успенского ставропигийского братства в конце XVI - начале XVII в.: взаимодействие греко-славянских культурных традиций // Россия и Христианский Восток. Вып. II-III. - М., 2004. С.163-185.

Преподавание палеографии в современном гуманитарном университете // Образ науки в университетском образовании: Материалы XVII науч. конф. Москва, 27-29 янв. 2005 г. - М., 2005. С.299-309.

Архив Львовского Успенского братства в XVI-XVIII веках // Архивы Русской Православной церкви. - М.: Рос. гос. уманит ун-т, 2005. (Труды Историко-архивного института. Т. 36). С.59-64.

Вспомогательные исторические дисциплины в современном гуманитарном знании и образовательной модели // Вспомогательные исторические дисциплины: классическое наследие и новые направления: Материалы XVIII науч. конф. Москва, 26-28 янв. 2006 г. - М.: РГГУ, 2006. С. 437-452.).

Образ царской власти в поэтико-геральдических композициях печатной книги Московского государства второй половины XVII в. // Труды "Русской антропологической школы": Вып. 5. - М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2008. С. 454-495.

Восприятие символики знаков зодиака в книжности Московского государства второй половины XVII в. // Вспомогательные исторические дисциплины в пространстве гуманитарного знания : материалы XXI междунар. науч. конф. Москва, 29–31 янв. 2009 г. М.: РГГУ, 2009. С. 56–81.

Книга контрактов Львовского Ставропигийского братства c типографами (1680-1757): проблемы источниковедческого исследования // Вестник РГГУ: Серия «Исторические науки. Историография, источниковедение, методы исторических исследований». 2009. № 4. С. 108-123.

Источники о деятельности типографов Львовского Успенского братства Дмитрия и Марианны Кульчицких (1662–1679 гг.) // Книга в пространстве культуры: [сб. ст.]: Вып. 1(6)'2010 / Рос. гос. б-ка. М., 2010. (Прил. к журн. "Библиотековедение"). С. 36–48.

Азбука в печатных кириллических Букварях южнославянской и восточнославянской традиции в XVI – начале XVIII в. // Очерки феодальной России. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2010. Вып. 14. С. 402 – 496.

Праздник Новолетия в эпоху царя Алексея Михайловича: зарождение новой праздничной культуры // Коломенское: Материалы и исследования. М.: МГОМЗ, 2011. Вып. 13. С. 31–48.