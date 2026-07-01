ШУСТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Известный русский предприниматель, глава Товарищества коньячного и водочного заводов и складов русских виноградных вин.

Биография и карьера

Старший ребенок в семье. У него были младшие братья - Павел, Сергей и Василий. Еще в 1863 году его отец Николай Леонтьевич создал компанию по производству алкогольной продукции «Н. Шустов и сыновья». Затем компания эта выросла в паевое товарищество, устав которого был высочайше утвержден 15 ноября 1896 года.

Николай Шустов возглавил семейное дело после смерти отца в 1898 году. Спустя год он вместе с братьями приобрел винокурню в Армении, в Эриванской крепости. Вскоре она была преобразована в завод. Кроме того, Шустов приобрел Одесский и Кишиневский коньячные заводы.

В 1912 году продукция шустовских заводов получило свое Высочайшее признание, став поставщиком двора Его Величества. В это время под контролем Шустова так или иначе находилось около 30% алкогольной промышленности внутри империи и более 40% алкогольного экспорта.

Продукция шустовских предприятий неоднократно получала зарубежные награды. Русские коньяки Шустова были удостоены множества медалей на выставках в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Бордо, Амстердаме, Антверпене, Новом Орлеане и других городах мира.

В 1900 году Шустову, единственному иностранному виноделу, была предоставлена привилегия писать на своих бутылках именно слово «cognac», а не «бренди». Тогда предприниматель инкогнито отправил образцы своего коньяка на выставку в Париж. Жюри присудило неизвестному виноделу Гран-При и только потом выяснилось, что он не француз.

Для популяризации своей продукции в России применял тотальную рекламу. Плакаты с фирменной эмблемой (медный колокольчик) красовались буквально везде - на бортах пароходов и дирижаблей, конных экипажей, даже только появившихся трамваев. Шустовскому коньяку посвящалось великое множество стихотворений, известные певцы вставляли в свои песни слова об этом продукте. Конечно, такая реклама требовала огромных затрат. Шустов тратил на нее 400-500 тысяч рублей в год. Это превышало аналогичные затраты других фирм. С другой стороны, он мог себе это позволить, ведь к 1914 году годовой оборот его фирмы составлял 10 млн. рублей. Для сравнения - в 1896 году, когда Товарищество было учреждено, его основной капитал составлял 500 тысяч рублей.

В 1917 году предприятия были национализированы большевиками. Во время советской власти имя Шустовых упоминалось только в личной переписке Черчилля, который регулярно заказывал коньяк именно их производства.

Скончался в 1917 году.