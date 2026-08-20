ШУШЕНСКОЕ, МУЗЕЙ

Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» - уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей.

Площадь музея-заповедника - около 16 гектаров. Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села. Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.

Экспозиция музея показывает Шушенское и как место ссылки участников разных направлений революционно-освободительного движения в России XIX века. Среди них был молодой Владимир Ульянов , впоследствии известный как Владимир Ильич Ленин, создатель партии большевиков и основатель советского государства. В домах, где в годы ссылки жил В.И. Ленин, воссоздана мемориальная обстановка.

Музей-заповедник «Шушенское» обладает значительным художественным фондом. С 1998 года его основу составляет собрание Шушенской народной картинной галереи имени И.В. Рехлова. В коллекции живописи, графики и скульптуры представлено творчество более 1200 художников почти всех бывших республик Советского Союза и многих зарубежных стран. Художественные выставки постоянно экспонируются в выставочном зале музея-заповедника и за его пределами.

На территории музея-заповедника проводятся обзорные и тематические экскурсии, народные гуляния «Широкая Масленица » и «Троица в деревне», фольклорно-развлекательные программы с участием художественных коллективов музея – фольклорного театра, кукольного театра «Сундучок» и фольклорного ансамбля «Плетень». Театрализованные экскурсии проходят с демонстрацией старинных ремёсел - гончарного, бондарного, ткачества, изготовления деревянных ложек. В музее-заповеднике работает детский музейный центр, на базе которого реализуются образовательные программы, грантовые социальные проекты, проводятся мастер-классы по традиционному прикладному творчеству.

В 2011 году на территории музея-заповедника был открыт архитектурно-этнографический комплекс «Новая деревня» с природно-ландшафтным парком. Комплекс включает 6 крестьянских усадеб с надворными постройками и хозяйственными помещениями (аналоги памятников деревянного зодчества Приангарья и юга Красноярского края конца ХIX - начала XX веков). «Новая деревня» с комфортными условиями для временного размещения туристов открывает новые возможности для знакомства с историческими, культурными и природными памятниками Южной Сибири.

Музей-заповедник «Шушенское» имеет филиалы в селе Ермаковском Ермаковского района и в селе Сизая Шушенского района (музей Ивана Ярыгина). Ежегодно музей-заповедник принимает более 240 тысяч посетителей из разных регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Иллюстрации:

Историко-этнографичес.кий музей-заповедник «Шушенское»