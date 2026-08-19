ШУРАВИ, МУЗЕЙ

Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави» создан по инициативе членов «афганского» военно-патриотического клуба «Авангард» УрГПУ.

Учредителями музея выступили Управление культуры Администрации города Екатеринбурга , Свердловское областное отделение Российского Союза ветеранов войны в Афганистане и УрГПУ. Музей «Шурави» создан по инициативе членов «афганского» военно-патриотического клуба «Авангард» УрГПУ. Учредителями музея выступили Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Свердловское областное отделение Российского Союза ветеранов войны в Афганистане и УрГПУ.

Музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави» открыт 30 октября 1991 года. Задача музея: защищать память о солдате Отечества, сохранить от забвения имя каждого, кто честно выполнил свой воинский долг перед Родиной. Музей проводит большую экскурсионно-выставочную, научно-исследовательскую и военно-патриотическую работу. Ежегодно музей и передвижные экспозиции посещает около 15 тысяч посетителей.

На базе фондов музея созданы Книги Памяти Свердловской области: «Черный тюльпан» и «Обещаю вернуться живым» о павших в Афганистане, «Вспомни и поклонись» о погибших на Северном Кавказе (1994-1996 годы). За годы работы музей сложился как известное учреждение культуры, военно-исторический музей локальных войн и вооруженных конфликтов второй половины XX - начала XXI веков. В экспозициях и фондах музея - уникальные документы и материалы по истории «афганской» и других локальных войн и участия в них наших земляков.

Создан библиотечно-информационный центр музея, где собраны аудио- и видеозаписи, литература по истории этих войн. Центр и фонды музея позволяют серьезно заниматься историческими исследованиями. Музей награжден Почетными дипломами и грамотами Губернатора, Законодательного собрания и правительства Свердловской области, Главы г. Екатеринбурга, ректора УрГПУ.

В 2005 году музей признан победителем конкурса «Лучший музейный проект года» среди музеев Екатеринбурга. В 2007 году музею стал победителем во Всероссийском смотре музеев Афганской войны и награжден Дипломом I степени. В 2008 и 2010 годах музей признан лауреатом городского конкурса «Лучший музейный проект года». В 2009 году Российский государственный военный историко-культурный центр при Правительстве РФ вручил музею почетный знак "За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации".

Продолжаем сбор любых материалов (фото, аудио и видеозаписи, литература, воспоминания и так далее) по истории локальных войн и участия в них свердловчан для пополнения фондов и издания книг памяти.

Военно- патриотическая работа:

- организация экскурсий по залам музея; - проведение музейных уроков с просмотром фильмов; - организация художественных и фотовыставок; - проведение встреч ветеранов с молодежью; - организация выездных выставок из фондов музея; - участие в проведении городских, областных и российских мероприятий по патриотическому воспитанию; - организация и проведение научных конференций; - оказание помощи в создании музеев подобного профиля; - научно-исследовательская работа; - научное руководство и консультирование исследовательской работы студентов и школьников (рефераты, курсовые и дипломные работы); - участие в работах по увековечению памяти погибших и так далее.

Посетители музея: учащиеся школ и студенты вузов, ветераны локальных войн и конфликтов. Ежегодно музей и передвижные экспозиции посещает более 15 тысяч посетителей.

Фонды музея насчитывают более 8 тысяч единиц хранения, в том числе уникальные документы и материалы по истории «афганской» и других локальных войн и конфликтов, участия в них наших земляков.

Иллюстрации:

Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави».