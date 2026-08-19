ШУНКОВ Виктор Иванович

Историк, организатор науки.

Окончил факультет общественных наук МГУ (1925). Учитель С.В. Бахрушин.

Кандидатская диссертация: «К истории крестьян Западной Сибири в XVII и начале XVIII века» (1940). Докторская: «Очерки по истории земледелия Сибири (XVII век)» (1954). Член-корр. АН СССР (1962).

В 1920-е учитель в школе, преподаватель вузов. Научный сотрудник (1936-41) заместитель директора (1945-49) Института истории АН СССР. Участник Великой Отечественной войны . Сотрудник Комиссии по истории Великой Отечественной войны. Директор Фундаментальной библиотеки общественных наук (1949-67). Председатель Археографической комиссии (1966-67). Главный редактор журнала «Исторический архив» (1954-60). Инициатор создания «Истории Сибири» (Л., 1968-69. Т. 1-5). Лауреат государственной премии СССР (1973). Преподавал в МГУ.

В вопросе колонизации Сибири доказывал приоритет крестьянства в освоении региона.

Сочинения:

Очерки по истории колонизации Сибири в XVII – начале XVIII века. М.-Л., 1946;

Очерки по истории землевладения Сибири (XVII в.). М., 1956;

Основные проблемы изучения истории Сибири XVII-XIX вв. М., 1960.