ШУМИЛОВЫ

Алексей Алексеевич

Основателем купеческой семья Шумиловых считается Алексей Алексеевич. Родился он в 1715 г. Происходил из семьи служилых людей. В 1760-х гг. записался в купеческое сословие. Специализировался на ловле рыбы. Взял в аренду «пески» на р. Томи. Умер Ш. позднее 1783 г.

Семья: супруга – Анна; дети: Маремьяна, Надежда, Федор.

Федор Алексеевич

Сын Алексея Алексеевича Ш., старообрядец. С 1770-х гг. – купец 3-й гильдии.

Семья: супруга – Акулина Алексеевна Колесникова, из дровян. Дети: Петр, Степан, Матвей, Катерина, Афимья.

Петр Федорович

Сын Федора Алексеевича. Родился по одним данным в 1742 г., по другим – в 1744 г. С 1775 г. – купец 2-й гильдии, с 1806 г. – купец 1-й гильдии. Специализировался на добыче соли. Доставлял частные и казенные грузы; вел торговлю. В его владении находились каменный и пять деревянных домов в Томске, 13 каменных лавок в гостином ряду и 80 деревянных лавок в старом торговом ряду. Собственник крупной кожевенной мануфактуры на берегу р. Ушайки. Выкупил 92 акции Российско-Американской компании. Владел семью дворовыми людьми. Разбирал мещанские споры. Два раза исполнял должность городского головы. Умер Ш. в 1813 г. (по другим данным – в 1814 г.).

Семья: супруга – Парасковья Ивановна Губинская; дети: София, Мефодий.

Степан Федорович

Сын Федора Алексеевича. Родился в 1748 г. Первоначально вместе с братом Петром вел дела, затем записался в купцы 2-й гильдии. Владелец совместной загородной заимки на р. Ушайке и каменных и деревянных строений там. После раздела дела оказался не удел и перешел в сословие мещан. Владел домом и 10 дворовыми калмыками. Умер Ш. в 1798 г.

Семья: супруга – Парасковья Владимировна (по другим данным – Петровна) Володимерова; сын – Иван.

Матвей Федорович

Сын Федора Алексеевича. Родился в 1752 г. Первоначально числился как купец 2-й гильдии, с конца 1790-х гг. – мещанин, с 1806 г. – купец 3-й гильдии, с 1816 г. – мещанин. Ш. открыл свое дело, в его собственности были торговые лавки.

Семья: супруга – Катерина Семеновна Перминова; дети: Федор, Феоктист, Парасковья.

Мефодий Петрович

Сын Петра Федоровича. Родился в 1776 г. (по другим данным – в 1781 г.). В 1807 г. записался в купцы 1-й гильдии по Томску, с 1812 г. – купец 2-й гильдии. В 1813 г. обосновался в столице, однако вскоре вернулся в Томск. С 1817 г. – в мещанах. Состоял акционером Российско-Американской компании. Поставлял соль. Попал под следствие, выплачивал долг казне. За скопчество в 1821 г. сослан в Соловецкий монастырь. Умер Ш. в 1822 г. На его имущество был наложен секвестр.

Семья: супруга – Настасья Михайловна Мыльникова. Детей не было.