ШУМИЛОВСКИЙ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

Политический деятель, журналист, министр труда в правительстве А. В. Колчака.

Образование.

Родился в семье педагогов. образование получил в Омской гимназии, Петроградском университете, на историко-филологическом факультете Московского университета, который закончил в 1900 г. Будучи студентом, некоторое время находился в тюрьме по обвинению в участии в демонстрации.

Учитель, журналист, политик.

В течение семи лет был преподавателем истории и русского языка в Барнаульском реальном училище и частной женской гимназии М. Ф. Будкевич. Трижды был уволен с учительской должности: два раза — за «революционность» при самодержавии и один раз — за «контрреволюционность» при большевиках (в мае 1918). В 1905—1918 — член Российской социал-демократической рабочей партии (меньшевиков). В 1907 был административно выслан из Сибири за оппозиционную деятельность, в том числе за активное участие в избирательной кампании социал-демократов во II Государственную думу в качестве выборщика.

В 1907—1908 учился в Петербургской педагогической академии, давал уроки. В 1909 вернулся в Барнаул, преподавал в частных учебных заведениях, занимался разработкой учебников и учебных пособий. Подготовил две части «Руководства к самостоятельному составлению ученических сочинений», выдержавших два издания и «Курс правописания». Также готовил к изданию Сибирскую хрестоматию, которая оставалась незавершённой из-за призыва в армию.

Военная служба и участие в революции.

В 1915 был мобилизован в армию, служил рядовым, затем военным чиновником на Румынском фронте. После Февральской революции 1917 — член ротного комитета, дивизионного комитета 192—й Сибирской дивизии, армейского комитета 9-й армии. Кандидат от партии меньшевиков в члены Учредительного собрания по Румынскому фронту и Алтайской губернии.

Министр труда в белой Сибири.

Вернувшись с фронта в Барнаул, работал учителем в женской гимназии, был избран председателем её педагогического совета, одновременно входил в состав редакционного коллектива меньшевистской газеты «Алтайский Луч».

С 21 июня 1918 — заведующий отделом труда Западно-Сибирского комиссариата, созданного антибольшевистскими силами. С 1 июля 1918 — управляющий министерством труда Временного Сибирского правительства (член его Административного совета с конца августа 1918), с 4 ноября — Временного Всероссийского правительства, с 18 ноября 1918 — Российского правительства, действовавшего при Верховном правителе А.В. Колчаке. С 6 мая 1919 — министр труда. В июле 1918 вышел из партии меньшевиков, чтобы «не связывать себя в деловой работе» партийной дисциплиной.

За это время провёл ряд законов, направленных на защиту прав трудящихся. Пытался поддерживать профсоюзное движение, по мере сил защищать его от репрессий со стороны правых сил. Деятельность Шумиловского подвергалась критике с двух сторон. Социалисты (меньшевики и эсеры) резко критиковали его за сотрудничество с Колчаком, представители предпринимательских и военных кругов считали, что министерство труда проводит социалистическую политику.

Арест, суд, расстрел.

В мае 1920 г. предстал в Омске перед большевистским судом. Приговорен к расстрелу. Президиум ВЦИК отклонил ходатайство Шумиловского и его адвоката к Калинину, Ленину, Троцкому о помиловании. Расстрелян в ночь с 22 на 23 июля 1920 г. (по другим данным, в ночь на 27 июня 1920 г.) после открытого судебного процесса, устроенного большевиками над членами правительства Колчака.