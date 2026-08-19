ШУМЕРЫ

Народ, проживавший со второй половины 4-го тысячелетия в Южной Месопотамии в низовьях р. Евфрат. Вокруг первоначального места обитания шумеров до сих пор спорят историки, при этом шумерский язык не похож ни на один из древних языков (его изучение началось в XIX в.). Сами себя они называли «черноголовыми» или «сыновьями города».

Создание централизованного государства

В начале 3-го тысячелетия до н. э. на юге Месопотамии образовалось несколько десятков городов-государств: Ур, Урук, Эреду, Ларса, Ниппур, Киш и др. Некоторое время эти города с подконтрольными областями входили в военно-политический союз, но между ними часто вспыхивали конфликты за лидерство, что мешало их объединению. Помимо войн друг с другом, шумеры вели войны с Эламом. Как правило, основную роль в управлении города-государства играл главный жрец основного городского храма (эн), а во главе городского ополчения находился вождь (лугаль). Впоследствии лугали стали основоположниками царских династий. Сохранилось несколько имен наиболее известных правителей: Урукагин, правивший в Лагаше, и воевавший против него царь Уммы Лугальзагеси, которому удалось объединить под своей властью несколько городов. Затем Лугальзагеси был разбит армией Саргона Древнего, бывшего приближенного царя Киша, который до этого распространил свою власть над верхней Месопотамией. Царь Уммы был лишен своей власти в Ниппуре, который долгое время был религиозным и культурным центром шумеров. Саргон стал основателем собственной династии и создал собственную империю с центром в городе Аккад. Создание централизованного государства позволило создать крупную ирригационную сеть в регионе, была введена единая система мер и весов. Он и его преемники успешно расширяли свое влияние в Сирии и Малой Азии. Шумеры активно торговали по всему Ближнему Востоку, имели контакты с Индией.

Другим значительным царем Аккад и Шумера был Нарам-Суэна, в правление которого, несмотря на ряд восстаний, продолжала развиваться торговля (Индия, Восточная Аравия), под его началом было проведено ряд военных походов. После них Нарам-Суэн был провозглашен богом, он получил титул «царя четырех стран света», но конец его правления был омрачен нашествием племен кутиев. Кочевники захватили Аккад, а затем и Ниппур, где их вожди провозгласили себя лугалями. Правление кутиев продолжалось около ста лет, за это время сменилось около двадцати царей. Конец этого периода связан с именами Утухегала (во главе Урука) и Ур-Намму (во главе Ура), которым удалось разгромить основные силы кутиев в 2109 г. до н.э., утратившими свою власть над территорией южной Месопотамии. После победы оба правителя и города составили военную коалицию, но после внезапной гибели Утухегаля, город-государство Ур стал политическим центром, в нем был построен огромный зиккурат. В правление Ур-Намма и его сына Шульги происходило восстановление империи Саргона Древнего, новой династии удалось распространить свою власть и на северную Месопотамию, создать объединенное Шумеро-Аккадское царство. При этом произошло значительное усиление царской власти, происходила централизация страны, был построен дворец Эхурсаг, ставший административным центром всего государства. Духовные власти были вынуждены подчиниться. Вызвано это было необходимостью поддерживать ирригационную систему, к работам широко привлекались пленники, захваченные в многочисленных военных походах. Часть населения находилась в крайней форме зависимости, фактически, находясь на положении рабов. В тоже время этот период характеризуется подъемом культуры, развивались математика и астрономия, появилась правовая система, была введена единая система мер и весов. Впервые в истории был составлен «Царский список», в котором были перечислены все цари из всех городов, с незапамятных времен правившими шумерами.

Упадок шумерской цивилизации

К концу 21 в. царства Шумера и Аккада охватил глубокий кризис, страна пережила нашествие амореев, которые переправились через Тигр и вторглись на незащищенные земли южной Месопотамии (на северы была построена специальная стена). Постепенно кочевые племена амореев стали селиться в этих землях, некоторых из них стали брать на военную и гражданскую службу. В городе Иссине образовалось независимое государство с собственной династией. Ситуация была крайне непростой поскольку пастбища были захвачены, города испытывали проблемы с продовольствием, что привело к постепенному распаду единого государства. К тому же положение омрачал военный конфликт с Эламом. Последний царь династии Ибби-Суэн пытался предотвратить распад государства, но многие чиновники брали власть в свои руки или переходили на сторону врага. Во время наступления войск Элама на Ур, амореи беспрепятственно пропустили войска противника через свои земли, что предопределило падение города. Последний царь Ибби-Суэн в колодках был уведён в Элам в 2003 г. до н.э., дальнейшая судьба его неизвестна. Сам город был полностью разграблен эламитами, покинувшими Ур через 6 лет. Власть над Месопотамией перешла к новой династии из города Иссин.