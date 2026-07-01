ШУМАН РОБЕРТ

Выдающийся немецкий композитор эпохи романтизма, музыкальный критик.

Биография

Происходил из семьи книгоиздателя Августа Шумана. Роберт был очень способным ребенком. С ранних лет он начал брать музыкальные уроки, а в 10-летнем возрасте уже стал сочинять свои произведения для хора и оркестра. Будучи гимназистом, он очень увлекался творчеством романтиков Джорджа Байрона и Жана Поля , что со временем отразилось в его музыке. Мальчик много помогал отцу в издательстве: писал статьи, делал корректуру, проявив талант и в этом деле и став затем блестящим критиком.

В 18 лет Шуман стал студентом юридического факультета университета в Лейпциге, а затем и Гейдельберге, однако мечтал стать пианистом. В 1830 году, оставив учебу, он стал брать уроки у лейпцигского пианиста Фридриха Вика. Тот считал способности Шумана блестящими, однако виртуозом тот так и не стал – этому помешал паралич нескольких пальцев руки.

Тогда молодой человек сосредоточился на занятиях композицией и журнальной критике. В 1834 году он смог открыть ставшее впоследствие одним из самых авторитетных и прогрессивных изданий о музыке – «Новую музыкальную газету». Здесь он исполнял обязанности автора и редактора.

В конце 1830-х недолгое время Шуман обитал в Вене, однако вскоре возвратившись в Лейпциг. Следующий год стал знаменательным в его жизни – композитор сочетался браком с дочерью своего учителя и так же талантливой пианисткой Кларой Вик, у пары было 8 детей. Кроме того, он стал доктором философии Лейпцигского университета. Тогда же Роберт, до этого концентрировавшийся на фортепьянной музыке, создал около 150 песен (затем также сочиняя произведения для хора и оркестра, симфонии, оперу и др.). Супруга часто исполняла сочинения мужа, который с 1843 года преподавал в консерватории города.

В середине 1840-х Шуманы побывали с гастролями в России, где имели множество поклонников. В то же время они перебрались в Дрезден. Именно тогда у Роберта развилась депрессия, что стало провозвестником будущей душевной болезни. Несколько лет он ничего не писал. Неудачной оказалась работа музыкальным директором в Дюссельдорфе (1850-1853). В 1853 году супруги совершили поездку по Голландии, но смена обстановки и новые впечатления не уберегли композитора от нового приступа болезни. Через год он попытался утопиться, после чего был помещен в психиатрическую клинику в Энденихе. Супруга не оставляла Шумана, часто навещая его.

Так и не излечившись, великий композитор скончался в больнице летом 1856 года. Он был погребен на кладбище Бонна.

Творчество

Музыка Роберта Шумана - высокий образец романтического стиля, она воспевает идеи гуманизма. Не порывая полностью с классической традицией, произведения композитора отражали демократические тенденции романтизма.

Шуман создал много лирических и психологических фортепьянных пьес и зарисовок (цикл «Карнавал» 1834 года, «Крейслериана» 1838 года и др.), музыкальных портретов ( Паганини , Шопен). Его симфонии и сонаты разных лет для фортепьяно стали отражением романтической тоски и страсти. Также Шуман создал концерт для фортепьяно с оркестром (1841-1845) и множество сюит («Детские сцены» 1838 года и др.).

Композитор был автором выдающихся лирических вокальных произведений, став здесь преемником Шуберта. В своих песнях он отразил живую речь, что усиливалось фортепьянными вариациями (цикл «Любовь поэта» по Генриху Гейне , 1840 год, «Любовь и жизнь женщины» по Адельберту Шамиссо, цикл «Мирты»). Сюжеты песен разнообразны: это и бытовые зарисовки, любовные баллады, гражданская лирика.

Шуман написал несколько ораторий («Рай и Пери» 1843 года, «Сцены из Фауста» 1844-1853 годов) и одну оперу («Геновева» 1848 года), которая не имела большого успеха, также четыре симфонии («Весенняя», Вторая, «Рейнская» и Четвертая).

Мастер проявил себя и как выдающийся критик, отстаивая на страницах своей газеты ценности романтизма и выступая против антихудожественных веяний.

Великий композитор, Роберт Шуман составил огромный вклад в мировое музыкальное наследие и оказал значительное влияние на многих музыкантов, среди которых Гектор Берлиоз, Ференц Лист, Петр Ильич Чайковский и многие другие.