ШУМАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Историк, архивист, археограф.

Происхождение и образование.

Из дворян. Выпускник историко-филол. ф-та Московского университета (1887) и юрид. ф-та СПбУ (1892) (занимался под рук. В.И. Сергеевича). Прослушал также курс С.-Петерб. археол. ин-та (1889–91). Магистер. дисс., защищенная в СПбУ и получившая золотую медаль, была посвящена изучению губных и земск. грамот (в 1895 опубликована в виде книги).

Архивная работа.

С 1892 – в Московском архиве Министерства юстиции: младший помощник ред. описей и изд. архива, младш. делопроизводитель (с 1911), стар. делопроизводитель (с 1912).

В 1901–12 гг. сотрудничал с Академией Наук по вопросу подготовки изд. фонда «Грамот коллегии экономии». Именно этот фонд (ныне – РГАДА. Ф. 281), охватывающий более 15 000 дел, находился в центре науч. интересов Ш. Подготовленный им самостоятельно Обзор грамот коллегии экономии ( Вып. 1–5; пятый вып. подготовлен к публ. Л.И. Шохиным) является классич. и единств. в своем роде работой, введшей в науч. оборот большой новый мат-л. «Обзор» оригинален по своей форме, поскольку носит характер отчасти перечня, отчасти регестов (заголовок нередко сопровождается цитатами из грамот), а в некоторых случаях и полнотекстовой публикаций. Подготовил ряд крупных регион. изд. грамот, занимался вопросами историко-юрид. характера, историей организации приказного управления и др. Проводил текстологич. (формулярн.) анализ актов. Впервые в русской историографии связал выдачу жалован. грамот с борьбой классовых прослоек и сословий рус. общ-ва. Предложил наиболее развернутую и обстоят. в дореволюционной историографии классификацию актовых источников. Чл.-соревнователь Императорского общества истории и древностей российских (ОИДР) по представлению В.О. Ключевского, С.А. Белокурова, Е.В. Барсова с 1896 г., чл. ряда губ. архив. комиссий. Жил на Садовой-Кудринской ул., 13 (не сохр.); в Мерзляковском пер., 18. Скончался от холода, как и несколько других сослуживцев.