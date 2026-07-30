ШУЛЬЖЕНКО Клавдия Ивановна

Певица, народная артистка СССР (1971).

Родилась в Харькове, с 1923 по 1984 гг. была актрисой Харьковского драматического театра. С именем К. И. Шульженко связано становление отечественной эстрадной песни. В годы Великой Отечественной войны, будучи солисткой и руководителем Ленинградского фронтового джаз-ансамбля, вела активную концертную деятельность. За один только первый год блокады Ленинграда она приняла участие в 500 концертах в осажденном городе, пела в Кронштадте перед моряками и перед солдатами, обеспечивавшими бесперебойное функционирование «Дороги жизни». Все денежные сборы от выступлений К. И. Шульженко шли в Фонд помощи детям. Особую популярность в армии и народе получило исполнение певицей таких песен, как «Синий платочек», «Давай закурим», «Возьми гитару», «Не тревожь ты себя, не тревожь», в которых в лирической форме говорилось о тяжелых фронтовых буднях наших солдат и нелегкой доле оставшихся в тылу их жен и матерей. В послевоенные годы фронтовикам полюбилось исполнение К. И. Шульженко песни В. П. Соловьева-Седого «Где же вы теперь, друзья-однополчане?».