ШУЛЬТГЕЙС (SCHULTHEIß)

Должностное лицо в германских государствах и средневековой Германии. Выступал в качестве судьи или председателя сельской общины.

В Лангобардской правде выступал в качестве помощника верховного судьи, мог обращать его внимание на судебные разбирательства, имел полномочия по приведению в исполнение решений суда. Во Фризской правде Шультгейс – это судья, который разъясняет законы. У франков это чиновник, который взыскивает деньги, приводит приговор в исполнение. Также может быть сотником.

Постепенно в обязанности шультгейса вошла помощь феодалу, осуществление правосудия в поездках по региону. Он стал уполномоченным графа в судебном округе.

В последствии появился деревенский шультгейс, который осуществлял судебные функции, и городской шультгейс, обязанности которого были шире.

Исторические источники:

Leges Burgundionum. / Ludwig Rudolf von Salis (Hrsg.). Monumenta Germaniae Historica, Leges, Leges nationum Germanicarum (LL nat. Germ.) 2, 1. Hannover 1892;

Pactus legis Salicae. / Karl August Eckhardt (Hrsg.). Monumenta Germaniae Historica; Leges; Leges nationum Germanicarum; 4, 1. Hannover 1962;

Салическая правда / Пер. H. H. Грацианского. М., 1950.

Автор статьи: Перепечкин К. В.