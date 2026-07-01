ШУЛЬГИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Генерал от инфантерии, член Государственного совета. В 1847-54 гг. санкт-петербургский военный генерал-губернатор, «управляющий и гражданской частью».

Военная служба.

Происходил из дворян Новгородской губернии. По окончании первоначального образования в Московском университетском пансионе, 5 февраля 1800 г. поступил подпрапорщиком в Преображенский полк, в рядах которого в 1805 г. совершил заграничный поход в Шлезию и Моравию и 20 ноября участвовал в сражении под Аустерлицем. Произведенный в 1806 г. в подпоручики, в следующем году был в Пруссии и в мае сражался под г. Гельсбергом. По возвращении в Россию Шульгин участвовал в русско-шведской войне и в экспедиции, предпринятой для покорения Аландских островов. Произведенный в штабс-капитаны в октябре 1811 г., он в ноябре перевелся в лб.-гв. Литовский полк, в рядах которого сражался во время Отечественной войны (при Витебске, Смоленске, Тарутине, Малом Ярославце и Красном) и за генеральное сражение под Бородиным был награжден орденом св. Анны 2 ст. с алмазными украшениями. Принимал участие и в Заграничном походе русской армии: в 1813 г. капитан находился в сражениях при Люцене и Бауцене, в августе того же года он сражался при Дрездене, Кульме и Лейпциге. В январе 1814 г. находился в походе во Францию и участвовал в сражении на Бриенском поле и под Парижем; за взятие Парижа был награжден серебряной медалью. В 1816 г. был произведен в полковники, а через три года переведен в Екатеринославский гренадерский полк и назначен командиром его. В 1824 г. в чине генерал-майора Шульгин состоял командиром 3-й бригады 2-й гренадерской дивизии, из которой в 1825 г. был переведен в Москву обер-полициймейстером. В 1830 г. Высочайшим приказом был назначен начальником 11-й пехотной дивизии, которая в составе других войск предназначалась для усмирения мятежа, вспыхнувшего в Польше, принял участие в этом усмирении и за удачные действия против мятежников был награжден орденом св. Владимира 2-ой ст. В 1840 г. генерал Шульгин был назначен начальником 2-й гренадерской дивизии, но вскоре по болезни принужден был оставить эту должность и Высочайшим приказом (1843 г.) назначен был состоять по армии.

На посту градоначальника Санкт-Петербурга.

С 1846 г. исполнял должность столичного коменданта, а в 1848 г. был назначен военным генерал-губернатором Санкт-Петербурга, произведен в генералы от инфантерии ее назначен членом Государственного Совета. Занимался благотворительностью: 1 ноября 1848 г. был назначен вице-президентом комитета попечительного о тюрьмах. Также уделял внимание промышленному развитию города, при нем было закончено строительство Николаевского (Московского) железнодорожного вокзала, открыто движение поездов между Москвой и Санкт-Петербургом. Была налажена круглогодичная работа конки по маршруту Невский проспект - Английская набережная. Шульгин умер 20 декабря 1854 г., похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.