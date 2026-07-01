ШУБИН Александр Владленович

Российский историк и общественный деятель.

В 1989 г. окончил Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина (ныне – Государственный педагогический университет). В 1989-1997 гг. и с 1998 г. работает в Институте всеобщей истории (ИВИ) РАН . С 2001 г. ведущий научный сотрудник, руководитель центра в ИВИ РАН. Доктор исторических наук с 2000 г. Тема диссертации: «Анархистский социальный эксперимент. Украина и Испания (1917-1939 гг.)».

С 1985 г., после возвращения из армии, стал участвовать в социалистическом движении. Один из основателей и лидеров историко-политического клуба «Община» (1987-1991), Конфедерации анархо-синдикалистов (1989-1991), Партии зеленых СССР (1990-1991), Российской партии зеленых (1991-1999). Член совета Федерации социалистических общественных клубов, оргкомитета Московского народного фронта (1988). Член редакции и один из ведущих авторов журнала «Община» (1987-1990). Член совета представителей Конфедерации труда в 1990-1991 гг. С 1992 г. член Социально-экологического союза (СоЭС). В 1992-1994 гг. – член совета СоЭС, в 2005 г. – Союза зеленых России. Представлял СоЭС на Конституционном совещании в июне 1993 года. Выступал за включение в конституцию положений, гарантирующих экологические права граждан, за ограничение президентской власти, равенство прав субъектов федерации, отмену смертной казни. В 1991-1997 гг. обозреватель газеты профсоюзов «Солидарность». В 1994 г. был редактором отдела политики газеты. В 1993-2004 гг. участвовал в создании и развитии общины «Китеж».

В 1997-1998 гг. – советник первого заместителя председателя правительства Б. Немцова. Содействовал предотвращению строительства высокоскоростной магистрали С.-Петербург – Москва, считая, что оно несет угрозу заповедным лесам. Участвовал в организации переговоров между бастующими шахтерами и правительством в 1998 г., в подготовке похорон останков Николая II . В 1999-2000 гг. – член совета партии «Отечество». С 2004 г. – координатор сообщества «Информационал», с 2009 г. – член рабочей группы «Информационала», автор «Манифеста информалиата». В 2008-2015 гг. – член Левого фронта, в 2009-2014 гг. – член Совета Левого фронта (ЛФ) и участник Моссовета. В 2013 г. – член Исполкома ЛФ, координатор ЛФ. В 2011-2014 гг. – член Пиратской партии России.

Руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии ИВИ РАН с 2007 г. Ответственный секретарь журнала Ассоциации историков стран СНГ « Историческое пространство ». Профессор Российского государственного гуманитарного университета с 2007 г. и Государственного академического университета гуманитарных наук с 2003 г. С 2001 г. – член российско-украинской комиссии историков, с 2011 г. – российско-латвийской комиссии историков.

Автор 24 книг (монографии, учебник по мировой истории ХХ в. для школы, фантастический роман), более двухсот научных и нескольких сотен публицистических статей. Работы А.В. Шубина посвящены проблемам истории и теории социализма, революционных движений, общим закономерностям исторического развития, истории советского общества, международных отношений в ХХ вв., политической ситуации в конце ХХ – начале XXI вв.

Сочинения:

Гармония истории. М., 1992;

Ритмы истории (периодическая теория общественного развития). М., 1996;

Вожди и заговорщики. Политическая борьба в СССР в 20-30-е гг. М., 2004;

Мир на краю бездны. От глобальной депрессии к мировой войне. 1929-1941 гг. М., 2004;

Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005;

Ведьмино кольцо. Советский Союз XXI века. М., 2006;

Преданная демократия. Неформалы и Перестройка (1986-1989). М., 2006;

Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007;

Золотая осень, или период застоя. СССР в 1975-1985 гг. М., 2007;

Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008;

Великая испанская революция. М., 2011;

Махно и его время. М., 2013;

История Новороссии. М., 2014;

Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.