ШУБЕРТ, Карл Богданович

Виолончелист, композитор, дирижер, педагог. Профессор (1862). Немец по происхождению.

Первоначальное музыкальное образование получил п/рук. своего отца, композитора Ю. Шуберта, с 7-ми лет стал учиться на виолончели у Л. Гессе, затем с 1825 в Дрездене у Ю. Дотцауэра. Первый публичный концерт дал в 8 лет. В 1828 совершил первую гастрольную поездку по Европе. В 1829–1833 служил в Магдебургском театральном оркестре. С 1833 переехал в Гамбург. Выступал совместно с певицей Г. Зонтаг и пианистом Ф. Калькбреннером. В 1833–1835 гастролировал в Германии, Бельгии, Франции (Париж), Голландии, Англии (Лондон). В 1835 получил звание придворного солиста в Гааге.

В 1835 прибыл в Санкт-Петербург, где выступал с концертами. В 1836 был приглашен на должность солиста оркестра Санкт-Петербургского оперного театра. Директор Императорской Придворной певческой капеллы , директор Санкт-Петербургского Филармонического общества (с 1842), дирижер Симфонического оркестра Императорского Санкт-Петербургского университета (1842–1863, явился одним из его основателей), инспектор музыкальных классов при Театральном училище (1856–1863). С 1853 неоднократно дирижировал концертами Дирекции Императорских театров, Филармонического общества, университетского оркестра, также первыми концертами Бесплатной музыкальной школы (в 1862).

Как исполнитель, дирижер и композитор пользовался широкой известностью и в России, и за границей, имел многочисленных почитателей, к числу которых принадлежали М. И. Глинка , А. С. Даргомыжский , А. Н. Серов, В. В. Стасов, Ц. А. Кюи , А. Г. Рубинштейн и др. Дирижировал исполнением лучших произведений Л. Бетховена , Р. Шумана, Ф. Мендельсона , Ф. Листа , Г. Берлиоза, а также новых сочинений русских композиторов-современников, в т. ч. М. И. Глинки, М. А. Балакирева, А. Г. Рубинштейна и др. Выступал как солист-виртуоз и в составе струнного квартета Санкт-Петербургского отделения Русского музыкального общества наряду с Г. Венявским , И. Х. Пиккелем и И. А. Вейкманом. Принимал участие в концертах виднейших исполнителей того времени Ф. Листа, Ф. Лауба, И. Мошелеса, а также русских певцов И. Я. Сетова, С. С. Артемовского, А. Я. Петровой-Воробьевой и др.

Автор ряда сочинений для виолончели с оркестром, ансамблевых сочинений с участием виолончели, в т. ч. струнный квартет «Мое путешествие в киргизские степи» (на темы татарских, казахских, башкирских песен), и сочинений для виолончели соло. К наиболее крупным и получившим известность сочинениям относятся: Концерт си-минор, Фантазия на три русские песни («Воспоминания о Москве»), 2 фантазии на темы оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, Большая соната для виолончели и фортепиано (посвящена А. Г. Рубинштейну и К. Ю. Давыдову ).

В 1837–1838 руководил музыкальными занятиями студентов Императорского Санкт-Петербургского университета, преподавал игру на виолончели в Училище правоведения, с 1860 — на Музыкальных курсах Русского музыкального общества.

В Санкт-Петербургской консерватории : профессор кл. игры на виолончели (1862–1863). Среди учеников — Д. Г. Соколов, К. Мейер. В 1850-е гг. у Шуберта брали уроки А. Н. Серов, В. А. Кологривов, К. Ю. Давыдов , Л. К. Альбрехт .

В мае 1863 поехал в Лейпциг, затем в Цюрих, где скончался 22 июня 1863.

Нотография:

для виолончели с оркестром:

Концерт си-минор ор. 5 (посв. М. Ю. Виельгорскому); Концерт «Polyhymnia, concerto patetico»;

фантазии:

Фантазия на голос народной голландской песни; Фантазия и вариации «Воспоминания о Голландии» ор. 3;

Фантазия-каприс на марш из оперы «Пуритане» В. Беллини (ор. 14); Русская фантазия (ор. 26); Фантазия на три русские песни («Воспоминание о Москве») ор. 38 (на темы песен «Лучинушка», «Выйду ль я на реченьку», «Камаринская»); 2 фантазии на темы из оперы «Руслан и Людмила» Глинки (ор. 41) и др.;

для виолончели с фортепиано:

Большая соната (посв. А. Г. Рубинштейну и К. Ю. Давыдову) ор. 43; Блистательные вариации на тирольскую тему; Блистательное рондо с интродукцией; Романсы без слов; Тарантелла; Rondo-capriccio;

камерно-инструментальные ансамбли:

струн. квартет «Мое путешествие в киргизские степи»; «Серенада» для 4-х влч. и контрабаса; Фантазия для 4-х влч. с контрабасом; Фантазия на темы из оперы «Гугеноты» Дж. Мейербера для 5-ти влч. с контрабасом; 6 этюдов для 2-х влч. (1840); Каприсы для 2-х влч. (ор. 4 и ор. 13);

для виолончели соло:

Концертные этюды или каприсы.

Иллюстрация:

Шуберт (Schuberth), Карл Богданович (1811–1863). Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК .

Автор статьи: А. Н. Цветкова