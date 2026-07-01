ШУБЕРТ ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Биография и научная деятельность

Родился в семье немецкого богослова Иоанна Эрнста Шуберта. Учился в гимназии, а затем в университете в Грейфсвальде. После кончины отца, учился в Геттингене восточным языкам и богословию. За время учебы овладел восточными языками, хорошо знал латинский и греческий. В 1779 г. вместе со шведскими студентами в качестве гувернера переехал в Швецию. Через некоторое время вернулся в Грейфсвальд, где работал домашним учителем и репетитором. Увлекся астрономией, когда состоял учителем в доме майоре Кронгельма, имевшего приборы для астрономических изысканий. В 1783 г. приехал в Россию с подачи своего старшего брата Карла Юлиуса, сначала занимал должность мелкого чиновника в Гапсальском уезде, затем его не привлекли для работы в географический департамент академии наук в Санкт-Петербурге. С 1789 г. действительный академик по математике (с 1803 г. по астрономии). Организовал астрономические обсерватории в Николаеве и Кронштадте. С 1804 г. возглавлял обсерваторию академии наук. Занимался вопросами практической астрономии и небесной механики. В 1805 г. вместе с другими учеными и своим сыном состоял при дипломатической миссии под руководством графа Ю.А. Головкина , отправленной в Китай. Миссия так и не достигла своей цели, но ученым удалось произвести ряд ценных наблюдений за время следования по бескрайним просторам Российской империи. В 1798 г. опубликовал курс теоретической астрономии, который впоследствии был переиздан в Европе. Через несколько лет выпустил научно-популярную работу в трех частях, посвященную истории астрономии от древности до наших дней («Популярная астрономия»). С 1813 г. служил в адмиралтейском департамента Морского министерства, где составлял для нужд флота ежегодные астрономические таблицы под названием «Морской Месяцеслов». В 1816 г. Шуберт получил чин действительного статского советника. С 1820 г. получил потомственное дворянство. С 1822 г. почетный член Общества врачебных и физических наук при Московском университете . В этом же году был открыт Корпус топографов, для которых он написал пособие «Курс высших частей чистой математики». Его работы по астрономии были хорошо известны в Европе и заслужили признания. Шуберт состоял во многих научных обществах и академиях (почетный член Бостонской академии). В октябре 1825 г. заболел желудочной горячкой. Уже перед самой кончиной продолжал научную работу, редактировал тексты для «Академических ведомостей». Похоронен на Смоленском евангелическом кладбище в Санкт-Петербурге. Надгробие было утрачено в конце 80-х гг. XX в., но вскоре родственникам удалось восстановить саркофаг.