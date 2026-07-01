ШУБЕРТ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в семье астронома и академика Ф.И. Шуберта . Воспитанием и обучением первоначально занимался сам отец. В 1803 г. начал военную службу в квартирмейстерской части. Через год был командирован в Полоцк, а затем в Архангельскую губернию для астрономических и геодезических работ. В 1805 г. состоял при дипломатической миссии Головкина , отправленной в Китай, для составления топографического маршрута поездки. В 1806 г. проводил геодезическую съемку в Нарве и Ревеле. Участвовал в военной кампании 1806-1807 гг. против Франции. Получил ранение в сражении под Прейсиш-Эйлау, но за мужество, проявленное в битве, удостоен боевой награды (орден св. Владимира 4-й степени с бантом). После выздоровления прикомандирован в армию, сражавшуюся в русско-шведской войны 1808—1809 гг. Отличился в ряде боев. После окончания войны занимался налаживанием отношений со Швецией. Производил топографическую съемку территории Финляндии, вошедшую в состав Российской империи. После этого вновь продолжил службу в действующей армии, сражавшейся против Турции. За храбрость получил чин капитана и золотую шпагу «За храбрость». Во время Отечественной войны 1812 г. Шуберт состоял при 2-ом кавалерийском корпусе. Отличился во время Бородинского сражения, оказав значительную помощь начальнику корпуса Ф.К. Корфу, отражавшего многочисленные атаки французов на центр русской позиции, и продемонстрировав личное мужество. Получил ранение. Затем служил под командованием М.А. Милорадовича, чьи силы стали авангардом русской армии, преследовавшим французов. Шуберт участвовал и в знаменитом Заграничном походе русских войск. Сражался в «битве народов» под Лейпцигом в октябре 1813 г. В том же году получил чин полковника. Не оставил военную службу и после взятия Парижа в 1814 г. Уже после окончательного поражения Наполеона в битве при Ватерлоо, Шуберт был назначен на должность квартирмейстера русского корпуса, временно расквартированного во Франции, занимался топографической съемкой местности. Также основал там масонскую ложу «Георгия Победоносца».

Научная деятельность

В 1820 г. получил звание генерал-майора. В 1822 г. разработал проект положения о Корпусе топографов при Главном штабе, директором которого он вскоре и становится. С 1827 г. начальник Гидрографического депо при Морском штабе, с 1832 г. директор Военно-топографического депо Главного штаба. В это время им было написано «Руководство для исчисления тригонометрической съёмки и работ Военно-топографического депо», на долгие годы ставшее настольной книгой для русских топографов. Особую известность приобрели т.н. «Карты Шуберта» - подробная карта западной части России. Кроме этого под его руководством было составлено несколько военно-топографических карт всей Российской империи. В 1831 г. получил чин генерал-лейтенанта. С 1845 г. стал директором Военно-учёного комитета Главного штаба. Помимо топографии и военной службы, новым увлечением стала нумизматика, в котором он также преуспел. В 1857 г. выпустил значительную работу и по этой теме. В 1861 г. оставил военную службу и переехал жить за границу, из-за проблем со здоровьем.