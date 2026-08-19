ШУБЕРСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Первая мировая война

Учился в Пажеском корпусе, в 1904 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба. Добровольцем отправился на русско-японскую войну , после ее окончания служил в управлении генерал-квартирмейстера на Дальнем Востоке. Затем служил штаб-офицером в Петербургском военном округе. После начала Первой мировой войны, 13 сентября 1914 г. назначен исполняющим должность начальника штаба гвардейской стрелковой бригады. 25 октября 1915 г. назначен командиром 85-го пехотного Выборгского полка, отличился в бою при форсировании р. Стоход у д. Вулька Порска, когда он повел солдат в штыковую атаку и выбил неприятеля. За это был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени. В начале 1917 г. был назначен начальником штаба 21-й пехотной дивизии. 2 апреля 1917 г. получил чин генерал-майора, состоял генерал-квартирмейстером штаба Киевского военного округа.

Гражданская война и эмиграция

С 1918 г. служил в армии гетмана П.П. Скоропадского , участвовал в подготовке украинской академии Генштаба, которую так и не успели создать в виду изменившейся обстановки. В конце 1918 г. перешел на сторону белых. 28 апреля 1919 г. назначен начальником штаба 2-го Кубанского корпуса, входивший в Кавказскую армию ВСЮР, а после переведен в Донскую армию . Тогда Шуберский стал генерал-квартирмейстером штаба войск Киевской области. 23 декабря 1919 г. войсковая группировка была расформирована после занятие Киева красными. Из Новороссийска отплыл и прибыл в Королевство СХС. Поселился в Белграде, стал работать в библиотеке при Генеральном штабе. 31 января 1931 г. возглавил высшие военно-научные курсы в Белграде. Преподавал предметы: высшая тактика, общая тактика, тактика пехоты, стратегия. В 1934 г. генерал Н.Н. Головин посетил Белград и курсы. До 1944 г. белградское отделение выпустило около 77 слушателей. В 1939 г. Шуберский уехал из Югославии во Францию. Поселился в Ницце, продолжил общественную деятельность среди русских эмигрантов, возглавил местный Союз русских военных инвалидов. Печатал статьи в журнале «Часовой», написал несколько книг, посвященных военному делу. В старости жил в лечебном доме в Ментоне, который был сооружен в 1892 г. на средства великой княгини Анастасии Михайловны. Нашел упокоение на местном кладбище.