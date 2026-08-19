ШТЮРМЕР БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Российский государственный деятель.

Родился в семье помещика. В 1872 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, кандидат прав. Служил в канцелярии Первого департамента Правительствующего Сената и в Министерстве юстиции. В 1879-1892 годах заведовал церемониальной частью Министерства Императорского Двора. Делопроизводитель Церемониального отдела Коронационной комиссии при подготовке к коронации Александра III в 1883 году.

Как помещик избирался в Бежецкое уездное земское собрание. С 1890 года - гласный Тверского губернского земского собрания. С 1891 года действительный статский советник. Председатель Тверской губернской земской управы. С 1894 года Новгородский, а с 1896 года — Ярославский губернатор. Председательствовал на областных археологических съездах в Ярославле и Твери в 1900 и 1903 годах. С апреля 1901 года — член Императорского Православного Палестинского общества.

С 1902 года — директор Департамента общих дел Министерства внутренних дел, работал под непосредственным руководством В. Плеве. С 1904 года — член Государственного совета. Организовал политический клуб правого направления. Член Русского собрания и Русского окраинного общества.

С 20 января по10 ноября 1916 года – председатель Совета министров, одновременно с 3 марта по 7 июля 1916 года – министр внутренних дел, с 7 июля по10 ноября 1916 года – министр иностранных дел. Не смог наладить отношения с Прогрессивным блоком и подвергался острой критике либеральной общественности. Распространялись слухи о его связях с немцами (использовалась его немецкая фамилия). Его кратковременное правление стало частью «политической чехарды» 1915-1917 годов, свидетельствовавшей о кризисе политической системы Российской империи в период Первой мировой войны.

В ходе Февральской революции 1917 года арестован (28 февраля 1917 года). Умер в заключении.