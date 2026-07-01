ШТРАНДМАН ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из остзейского дворянства. В 1757 г. поступил для обучения в Шляхетский сухопутный кадетский корпус. В 1762 г. начал проходить военную службу в Вологодском пехотном полку. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 г. его полк был послан в крепость Азов и занимался возведениям разрушенных укреплений. Под руководством Штрандмана была возведена одна из первых батарей на Каланче. 25 февраля 1770 г. получил звание премьер-майора и был переведен в Воронежский пехотный полк, готовившийся к штурму крепости Бендеры. Во время штурма 16 сентября Густав Густавович во главе гренадерской роты по приставленной лестнице первый проник в крепость, а затем активно участвовал в боях внутри города, благодаря его энергичным действиям турки оказались заперты во внутреннем замке. На следующий день Штрандман был парламентером в ходе переговоров с неприятелем, окончившимися сдачей в плен оставшихся сил противника. За штурм крепости и проявленное мужество его наградили орденом св. Георгия 4-й степени. Во время военной кампании следующего года отличился при взятии крепости Перекопа. В 1771 г. перешел на службу в Брянский полк, затем получил ряд назначений и воинских званий. После окончания войны продолжил военную службу в составе Вятского полка. В 1778 г. получил звание полковника и стал командиром Томского полка, участвовавшего в столкновениях с горцами. В 1780 г. прошение Штрандмана о переводе в Сибирский полк было удовлетворено.

Во главе Сибирской инспекции

5 апреля 1789 г. Густав Густавович стал начальником Сибирской инспекции , деятельно занимался благоустройством далекого края. При нем было открыто несколько новых серебряных, медных и железных рудных месторождений, строились дороги, возводились пограничные укрепления на границе с Китаем. В Петропавловске и Бийске появилось несколько новых пограничных судов. После вступления на престол Павла I началась активная реформа армии, Штрандман получил звание генерала от инфантерии, был во главе 12-й Сибирской дивизии, но буквально через несколько дней снят с командования Ширванским мушкетным полком, располагавшимся в Омской крепости. Новый шеф полка князь Горчаков ехал с инспекцией деятельности Штрандман, которая окончилась отставкой последнего. Остаток своей жизни он провел в своем в родовом поместье Шлосс-Лел Эстляндской губернии, где и был похоронен.