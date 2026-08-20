ШТРАФНЫЕ РОТЫ И БАТАЛЬОНЫ

Особые воинские формирования для отбывания военнослужащими наказания за уголовные и воинские преступления, совершенные в военное время.

Формирование штрафных рот и батальонов началось после издания приказа НКО № 227 от 28 июля 1942 г. Во исполнение этого приказа в штрафные части могли быть направлены солдаты, офицеры и политработники, привлеченные к суду военного трибунала за самовольное оставление позиций. Директивой наркома юстиции и Прокурора СССР № 1096 от 31 июля 1942 г. действия командиров, допустивших отступление без приказа вышестоящего начальства, предписывалось квалифицировать по статье 581 «б» УК РСФСР. Пропаганда отступления квалифицировалась по статье 58-10, часть 2 УК РСФСР. В штрафные части направлялись и военнослужащие, осужденные военными трибуналами за уголовные и воинские преступления с применением отсрочки исполнения приговора. Согласно приказу НКО № 0413 от 16 октября 1942 г., сержанты и рядовые могли быть направлены в штрафные части распоряжением командира полка или дивизии за дезертирство, неисполнение приказа, кражу военного имущества, нарушение уставных правил караульной службы. Срок пребывания в штрафных подразделениях определялся приказом по полку от 1 до 3 месяцев, либо до ранения в бою, совершения подвига, представления к правительственной награде. Постоянный командный состав штрафных частей комплектовался из обычных кадровых офицеров, как правило, опытных фронтовиков. Для них в 2 раза были сокращены сроки выслуги в званиях, а каждый месяц службы при назначении пенсии засчитывался за 6 месяцев. Правовой статус зачисленных в штрафные части солдат и офицеров определялся специальными положениями, утвержденными приказом НКО № 298 от 28 сентября 1942 г. В период пребывания в штрафной части все они именовались одним воинским званием — штрафной рядовой. На этот период у них изымались и передавались на хранение в армейские отделы кадров ранее полученные ордена и медали. Командир и комиссар штрафного батальона пользовались по отношению к подчиненным правами и дисциплинарной властью командира и комиссара дивизии, их заместители — командира и комиссара полка. Добиваясь выполнения боевой задачи, они были обязаны применять все меры наказания, вплоть до расстрела на месте, в случае невыполнения приказа, членовредительства, дезертирства или попытки сдаться в плен. Количество штрафных частей не было постоянным и колебалось в зависимости от числа направленных туда военнослужащих. Среднемесячная численность их личного состава практически никогда не поднималась до установленной приказом № 227 (800 человек для штрафбата, от 150 до 200 человек для штрафной роты), и в целом составила 226 человек в штрафбате и 102 в штрафной роте. Советские штрафные части вели боевые действия не обособленно, а в общих боевых порядках частей и соединений. Как правило, штрафной батальон придавался стрелковой дивизии, штрафная рота — полку. Штрафные подразделения часто при-менялись для организации разведки боем, взятия сильно укрепленного опорного пункта противника и т. п. Из-за малочисленности своего состава штрафные формирования не могли решать на фронте какие-либо самостоятельные задачи. Комплексного исследования относительно потерь штрафников в ходе боевых действий не проводилось, хотя понятно, что в отдельные периоды они были большими по причине использования их на особо опасных участках. Но к концу войны все чаще стало практиковаться досрочное и массовое освобождение военнослужащих той или иной штрафной части от отбывания в ней наказания после проведения удачного боя и выполнения задания командования.

Исторические источники:

Русский архив: Великая Отечественная: Приказы НКО СССР, 22 июня 1941 г. ‑ 1942 г. Т. 13 (2-2). М., 1997.

Автор статьи: Никифоров Ю. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015