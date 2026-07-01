ШТОЛБА ЙОЗЕФ

Чешский драматург, юрист, автор многочисленных фарсовых и комедийных пьес, действие которых, как правило, разворачивается в деревне или на охоте.

Путешественник

Родился 3 мая 1846 г. в городе Градец-Кралове на западе Чехии. Там начал посещать гимназию, но окончил обучение уже в Праге. Затем продолжил обучение и изучал юридические науки в Праге. Начиная с 1870 г., давал частные уроки в дворянских семьях. Вместе с некоторыми из них он путешествовал не только по Западной Европе, но и в более экзотические места. Так, вместе с графом Артуром Десфур-Вальдероде на круизном лайнере «Гваделупа» он в 1873 г. предпринял путешествие в Северную Америку. Судно вышло из французского порта Сен-Назер в апреле 1873 г., по пути останавливаясь на Виргинских островах, тогда принадлежавших Дании, Пуэрто-Рико, Гаити, Ямайке, Кубе, Карибских островах и в Мексике. В общей сложности путешествие заняло около девяти месяцев, и в конце 1873 г. Штолба окончил его во французском порту Шербур. Свои воспоминания о путешествиях опубликовал в трех томах книги «За океаном» (1874–1876), в 1920 г. вышла книга «О Западной Индии и Мексике». Вернувшись из Америки, он продолжил исследовать различные уголки мира в 1880-х гг., но не в таких масштабах. Так, он ездил по Германии и Голландии, в компании путешественника Йозефа Корженского побывал за Полярным кругом. Свои впечатления о европейских странах он изложил в книгах «На скандинавском севере» (1884), «За Полярным кругом» (1890), «На земле, отобранной у моря» («Na půdě moři urvané», 1896) и др.

Юрист и драматург

В 1874 г. Йозеф Штолба получил степень доктора юридических наук и после пяти лет практики стал нотариусом. Работал в городах Неханицы, Пардубицы и наконец получил должность нотариуса в Праге в районе Винограды. В Пардубице он был членом общества по созданию театрального дома в 1880 г.

В качестве драматурга Й. Штолба дебютировал в чешском «Предварительном театре» («Prozatímní divadlo»), на месте которого в последствии был создан чешский Национальный театр. Там он создал целый ряд успешных любительских пьес, из которых пражской публике больше всего полюбились фарсовая балаганная пьеса «Портной и сапожник» («Krejčí a švec», 1869) и комедия «Запретные фрукты» («Zapovězené ovoce», 1871). Его первый опыт серьезного произведения, социальная драма о жизни рабочего класса «Matčino dílo» (1872), была запрещена цензурой. Следующие несколько лет Штолба хранил молчание, а в 1874 г. вернулся уже в Национальный театр. В 1884 г. Штолба был либреттистом оперы Дворжака «Упрямцы» («Tvrdé police»), а в качестве драматурга написал комедию «Водяное общество» («Vodní družstvo, 1886), ставшую, пожалуй, вершиной его театрального успеха. В последующие годы он создавал аналогичные комедии положений, действие которых происходило в небольших чешских местечках, однако, в них отсутствовала былая живость. Таковы пьесы «Провинциальные дипломаты» («Maloměštští diplomati», 1888), «Кривые дороги» («Křivé cesty» (1891) «Деньги» («Penize», 1895), «На летней квартире» («Na letním bytě», 1899) и др.

По форме и технике написания комедии Йозефа Штолбы 1880-х гг. сделаны так же умело и с тем же мастерством адаптированы для постановки в театре, как и его более поздние и зрелые пьесы. По ним видно, что автор уже тогда в совершенстве владел ремеслом изображения комических обстоятельств, демонстрируя свое тонкое чувство юмора. При этом на протяжении пьесы он мог сохранять драматическую напряженность интриги, демонстрируя свое чувство юмора и понимание, каким должен быть сценический диалог. Его уникальным вкладом в чешскую комическую пьесу стала способность поймать те проявления лицемерия, ограниченности, жадности, необразованности, которые были так характерны для мещанской провинциальной среды. Драматичностью он углублял осмысление этих пороков, а комизм лишь заострял и высветлял их для публики. Со всеми этими негативными проявлениями человеческой натуры Штолба был знаком не понаслышке, поскольку имел большой опыт работы юристом в провинции, и наблюдал сотни тяжб по самым разным вопросам. Сюжеты для многих своих постановок он брал из своей юридической практики и из личных наблюдений за жизнью чешского провинциального местечка. Однако Штолба никогда не выходил за рамки жанра так называемой реалистичной мелкой прозы, его характеры никогда не претерпевали изменений по ходу пьесы и сохраняли определенную схематичность и примитивность.