ШТЕЙНГЕЙЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Военная и государственная служба, участие в восстании декабристов

Происходил из старинного дворянского рода немецкого происхождения. Учился в морском кадетском корпусе. С 1799 г. начал службу на военно-морском флоте. Участвовал в экспедиции контр-адмирала П.В. Чичагова вдоль берегов Англии и Голландии. С 1802 г. по собственному желанию был переведен на службу в Охотский порт. В мае 1807 г. стал командиром иркутской морской команды. С 1809 г. переведен на Балтийский флот. В 1810 г. прикомандирован к сибирскому генерал-губернатору И. Б. Пестелю в качестве чиновника по особым поручениям. В декабре того же годы вышел в отставку. Во время Отечественной войны 1812 г. вступил в ряды Петербургского ополчения. Принимал участие в Заграничном походе русских войск, получил несколько боевых наград. После окончания войны, стал адъютантом московского генерал-губернатора А. П. Тормасова, занимаясь военными, а затем гражданскими делами. Участвовал в проектировании благоустройства города того времени. В 1816 г. получил чин полковника. Вскоре оставил государственную службу вследствие интриг. В 1818 г. переехал в Санкт-Петербург в поиске службы, но так ее и не получил. В 1820 г. стал управляющим винокуренным заводом под Тулой. На следующий год состоял при канцелярии астраханского губернатора. В 1823 г. познакомился с К. Ф. Рылеевым, через некоторое время стал посещать собрания декабристов. Принимал активное участие в обсуждении планов восстания после смерти Александра I. Один из авторов «Манифеста к русскому народу», который был уничтожен после известия том, что гвардия принесла присягу Николаю Павловичу. Во время восстания находился на площади среди толпы и вскоре покинул столицу. В январе 1826 г. его арестовали в Москве и перевезли в столицу, где он содержался в Петропавловской крепости. По приговору суда был осужден на вечную каторгу по III разряду (затем срок был значительно снижен). Отправлен на каторгу.

Каторга и ссылка

В 1827 г. прибыл в Читинский острог, неоднократно переводился. С 1840 г. проживал в Тобольске. В 1843 г. выслан для поселения в Тару, прожил там до 1852 г. и вернулся обратно в Тобольск. За время ссылки составил ряд записок для местных государственных чиновников, писал автобиографические заметки и публицистические работы. Большинство из них так и не были опубликованы. После манифеста об амнистии вернулся в европейскую часть России и поселился в Твери в 1856 г. Владимир Иванович активно выступал за снятие всех обвинений и ограничений с декабристов и членов их семей. Дважды лично обращался к императору Александру II. Его просьбы не остались без внимания, и в 1858 г. декабристам было разрешено проживать в столицах. Штейнгель вернулся в Санкт-Петербург. Похоронен на Охтенском кладбище.