ШТЕЙНГЕЛЬ ИВАН ФЕДОРОВИЧ

Биография и служба на флоте

Учился в морском кадетском корпусе. В 1770 г. на корабле «Твердый» плавал между Кронштадтом и Ревелем. Участник русско-турецкой войны 1768—1774 годов , в составе т.н. «Первой архипелагской экспедиции» Балтийского флота, отправленной для борьбы с турецким флотом в Средиземном море. Отличился в Патрасском морском сражении с турками 1772 г. под командованием капитана 1-го ранга Михаила Тимофеевича Коняева. В 1775-1776 г. на фрегате «Унгария», который был приобретен в Ливорно, совершил переход из Архипелага в Ревель. После окончания войны вернулся из Архипелага в Кронштадт. В апреле 1777 г. получил чин лейтенанта флота (апрель 1777). В 1778 г. командовал фрегатами «Помощный» и «Запасный». Вскоре вступил находившуюся в Кронштадте масонскую ложу «Нептуна надежды». В 1781—1782 годах плавал в составе эскадры вице-адмирала Я.Ф. Сухотина из Кронштадта в Ливорно и обратно. В 1783 г. командовал фрегатом «Унгария», совершавшим плавание между портами Финского залива. В январе 1784 г. получил чин капитан-лейтенанта. В 1787 г. совершал учебные плавание по Балтийскому морю вместе с гардемаринами на фрегате «Мстислав». На следующий год состоял при вице-адмирале Александре Ивановиче фон Крузе. Во время русско-шведской войны 1788—1790 годов командовал отрядом гребной флотилии и шебекой «Беллона» и принял участие в первом Роченсальмском сражении, в ходе которого шведский флот потерял более 30 судов, в том числе адмиральский корабль. На следующий год во главе гребного фрегата «Святая Елена» проявил себя в Красногорском и Выборгском сражениях. В ходе второго сражения фрегат до конца преследовал противника и взял большую шведскую галеру «Палмшерна». За участие в кампании Иван Федорович получил чин капитана 2-го ранга. 6 июля 1790 г. Штейнгеля за проявленное мужество и командирские качества получил в награду золотую шпагу и орден Св. Георгия 4-го класса. В ноябре 1796 г. получил очередной чин капитана 1-го ранга и встал во главе первого линейного корабля российского флота «София Магдалина», захваченного у шведов во время Выборгского сражения 1790 г. В 1798 г. Россия вошла в состав Второй антифранцузской коалиции, и корабль «София Магдалина» вышел из Ревеля для помощи английскому флоту в его действиях против французов. До июня 1800 г. корабль осуществлял патрулирование берегов Англии в составе эскадры вице-адмирала Макарова, а затем вернулся на родину. 14 марта 1801 г. получил чин капитан-командора флота. В 1801—1802 годах командовал линейными кораблями «Зачатие святой Анны» и «Благодать». 19 февраля 1803 г. вышел в отставку. Затем получил назначение на должность вице-губернатора Иркутской области, куда вслед за дядей для прохождения службы прибыл его племянник, будущий декабрист В.И. Штейнгель.