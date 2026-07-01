ШТЕЙНГЕЛЬ ФАДДЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из эстляндского дворянского рода немецкого происхождения. В 14 лет начал военную службу в качестве конновожатого при Генеральном штабе. Принимал участие в русско-шведской войне 1788-1790 гг. , выполнял ответственные поручения при Генеральном штабе. Получил чин подполковника и орден св. Владимира 2-ой степени. После окончания войны занимался проектированием и строительством пограничных укреплений в Финляндии. Своим усердием обратил на себя внимание А.В. Суворова, командовавшего русскими войсками в Финляндии в это время, и получил от него в награду золотую табакерку с бриллиантами. В 1794 г. получил земли Саарелы в наследственное владение, где устроил родовую усадьбу. При императоре Павле I состоял в свите Его Императорского Величества по квартирмейстерской части. Занимался топографической съемкой Выборгской губернии, за что получил чин генерал-майора. Уже при Александре I проводил топографические съемки Новгородской, Олонецкой и Санкт-Петербургской губернии. Во время войны России в составе антифранцузской коалиции отличился в сражении при Прейсиш-Эйлау, получив орден Святого Георгия 3-го класса за удачное расположение батарей, несмотря на сильный огонь неприятеля. Во время сражения под Фридландом был контужен в голову во время рекогносцировки местности. 30 августа 1807 г. получил чин генерал-лейтенанта. Принимал непосредственное участие и в сражениях русско-шведской войны 1808—1809 годов. 7 февраля 1810 г. Александр I назначил Штейнгеля генерал-губернатором Финляндии и командиром корпуса. Во время Отечественной войны , части финляндского корпуса переправился в Ревель и внезапным ударом атаковали противника с тыла, сыграв важную роль в освобождении Полоцка. Крупным успехом корпуса и его командира стали действия против баварского корпуса, который был практически полностью разбит. Также Штейнгель обратил на себя внимание своими удачными действиями во время переправы французских частей через Березину, когда солдатам финляндского корпуса удалось захватить в плен генерала Партуно. После освобождения территории России, Штейнгель вернулся к своим обязанностям генерал-губернатора Финляндии, сделал многое для обустройства края. 1 января 1819 г. получил чин генерала от инфантерии. 30 августа 1823 г. вышел в отставку и после этого приступил к строительству своей усадьбы Саарела. Усадебный дом был построен по рисункам финского архитектора Карла Людвига Энгеля. Также Фаддей Федорович увлекся живописью и минералогией, после его смерти остался богатый экспонатами минералогический кабинет.