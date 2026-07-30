ШТЕЙН ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ

Российский дипломат, статский советник.

Происхождение и образование.

Из дворянской семьи, сын Фёдора Фёдоровича Штейна, сверхштатного профессора С.-Петербургской консерватории, родом из Пруссии, принявшего присягу на подданство России 11.01.1880. Среднее образование получил в 1-й С.-Петербургской гимназии. После окончания в 1892 г. факультета восточных языков (китайско-маньчжурско-монгольский разряд) С.-Петербургского университета причислен 13.11 к Азиатскому департаменту МИД в чине коллежского секретаря. Осенью 1893 г. направлен студентом в миссию в Китае для усовершенствования в восточных языках и овладения навыками консульской службы.

Дипломатическая служба.

Весной 1895 г. назначен исправляющим обязанности секретаря и драгомана дипломатической миссии в Корее. В 1896 г. сопровождал в Россию видных корейских сановников - чрезвычайного посланника Мин Ён Хвана и советника Юн Чхи Хо - на коронацию Николая II. Затем стал советником миссии, неоднократно исполнял обязанности управляющего миссией во время отпусков поверенного в делах А.И. Павлова.

Когда началась русско-японская война 1904-1905 и российская дипмиссия в Сеуле была закрыта с передачей ее архива и наблюдения за ней французскому консулу, Штейн по решению МИД был назначен членом Призового суда во Владивостоке, занимавшегося делами японских судов, задержанных либо захваченных в российских водах. В ноябре 1905 г. ему предложили службу на Балканах, в декабре того же года Штейн был назначен секретарём миссии в Черногории.

В августе 1908 г. назначен секретарём российской миссии в Бразилии, а с 1910 г.одновременно являлся поверенным в делах России в Аргентине. В июле 1916 г. Штейн представлял Россию в Аргентине на торжествах по случаю 100-летия её независимости, в том же году назначен первым чрезвычайным посланником и полномочным министром России в Аргентинской Республике и 31.10.1916 вручил верительные грамоты президенту республики И. Иригойену. По заявлению аргентинского министра иностранных дел К.А. Беку, эта мера мера «была оценена здесь как признание Россией за Аргентиной права стоять с ней рядом не только на дружеской, но и на равноправной ноге». Остался на этом посту и после Февральской революции.

Уволен 26.11.1917 приказом наркоминдела Л.Д. Троцкого , однако аргентинское правительство продолжало признавать Штейна посланником, поскольку не признало прихода к власти большевиков. Это обстоятельство сыграло большую роль для русской колонии, поскольку Штейн был необходим, так как всегда охотно, а подчас и очень терпеливо, шел на помощь всем, кто искал ее у него». В 1931 г. Штейн сложил с себя посольские полномочия и уехал в США.