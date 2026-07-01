ШТЕТТИНСКИЙ МИР (FREDEN I STETTIN)

Мирный договор, завершивший так называемую Северную семилетнюю войну. Был заключен 13 декабря 1570 года между Данией и Швецией, а также между Швецией и Любеком.

В июле 1570 года император Максимилиан II инициировал мирный конгресс в городе Штеттин в качестве посредника между Швецией и Данией. На конгрессе присутствовали Иоанн Фредерик I, герцог Штеттинский, который действовал от лица императора в качестве главы делегации, французский посланник при датском дворе Шарль де Данзе, Мартин Кромер, епископ Вармии, несколько послов от Сигизмунда II Августа и Август Саксонский. Данию представляли Педер Билле (Бильде), Йорген Розенкранц, Хенрик Ранцау, Нильс Каас и Иоахим Хенке (Хинк); от Швеции отправились барон Йоран Гера, Бенгт Гюльта, Эрик Гюлленстьерна и другие.

В результате переговоров стороны договорились о следующем:

- Датский король Фридрих II отказался от притязаний на Шведский престол;

- Шведский король Юхан III отказался от всех притязаний в Готланде;

- Швеция выплатила Дании выкуп за Эльвсборг в размере 150 тысяч риксдалеров (половину в июне 1571 года, остальная часть в два этапа в течение двух лет с момента первого платежа), а также 75 тысяч риксдалеров – Любеку;

- Швеция передала ее владения в Ливонии императору Священной Римской империи;

- Швеция обязалась вернуть Дании восемь захваченных судов, в свою очередь, Дания также возвратила захваченное судно;

- Дания и Любек не должны были вмешиваться в вопросы торговли с Нарвой, в то время как шведские корабли имели право захода в порт без уплаты пошлины.

Условия мирного договора были весьма тяжелыми для Швеции, которая была вынуждена на них согласиться в связи с нависающей угрозой со стороны России на ее восточных границах. Выплата суммы в пользу Дании и Любека привела к существенному увеличению налогов в Швеции. Дания стала одним из сильнейших игроков на европейской арене.

Автор статьи: Перепечкин К. В.