ШТЕРНБЕРГ ПАВЕЛ КАРЛОВИЧ

Астроном, гравиметрист, революционер-большевик, общественный и государственный деятель.

Происхождение и образование.

Родился в семье выходцев из Германии, принадлежавших к разночинцам. В 1880 г. получил в подарок от отца подзорную трубу и несколько книг по астрономии, что положило начало серьезн. увлечению астрономией. В 1883 г. окончил Орловск. классич. гимн., в 1887 – математическое отделение физ.-мат. ф-та Московского университета. Науч. работой Ш. занялся, еще учась в ун-те, где стал одним из лучших учеников астронома Ф.А. Бредихина. В 1887 г. награжден зол. медалью физ.-мат. ф-та за студенч. науч. работу «О продолжительности вращения Красного пятна Юпитера».

Наука и преподавание.

В марте 1888 г. назначен сверхштатн. ассист. Астрономич. обсерватории Московского университета. В 1888—91 гг. занимался орг-цией и проведением ряда экспедиций в Европ. ч. России по изучению гравитац. аномалий – областей, в кот. направление и величина силы тяжести отклоняются от своего нормальн. значения из-за влияния неоднородности плотности недр или неправильности формы Земли. В 1891 г. за эти исследования удостоен серебр. медали РГО. В октябре 1890 утвержден приват-доц. МУ для преподавания астрономии и с янв. 1891 начал чтение лекций; экстраорд. (1914), орд. (1917) проф. астрономии и геодезии; с 1916 и до кон. жизни – директор АО МУ. Одновременно преподавал физику в Александровск. коммерч. уч-ще (1892—1906), читал лекции по сферической астрономии, описат. астрономии и высш. геодезии, практич. астрономии на Московских высших женских курсах (1901—17). В 1892 г. начал цикл наблюдений по определению широты ун-тской обсерватории в связи с проблемой изменяемости широт. Мат-лы наблюдений были подытожены в магистерской диссертации «Широта Московской обсерватории в связи с движением полюсов», успешно защищенной в 1903. В 1906 за это исследование Ш. был награжд. медалью Рус. астрономич. общ-ва. В апр. 1917 избран председателем Первого съезда Всерос. астрономич. союза, проходившего в Петрограде.

В марте 1918 назначен чл. Коллегии и зав. отд. высш. шк. Нар. комиссариата просвещения. В июле 1918 уч-вал в подготовке и проведении Совещания деятелей вузов по вопросам реформы высш. шк.

Свою жизнь Ш. в равной степени посвятил как служению науке, так и попыткам решить сложнейшие социально-полит. проблемы, стоявшие на рубеже XIX и XX вв. перед Россией. В 1909 для привязки к междунар. пункту в Потсдаме (Германия) осуществил высокоточн. измерения разности силы тяжести между Моск. и Пулковск. обсерваториями. В 1915—17 исследовал Моск. гравитац. аномалию, проводя измерения по специально выделен. линии, проходящей поперек направления простирания аномалии (Пресня, Нескучный сад, Узкое, Подольск) и получившей впоследствии название «разрез Штернберга». Эти исследования были прерваны революцией. В 1925 результаты наблюдений Ш. были обработаны и опубликованы его учеником И.А. Казанским.

В партии большевиков.

В 1905 г. Ш. тайно стал членом РСДРП (б) и начинает подпольную деятельность в Военно-техн. бюро. В окт.—нояб. 1917 в качестве чл. Центр. штаба Красн. гвардии руководил боевыми действиями в Замоскворецком р-не М., был назначен воен. моск. губ. комиссаром. В сент. 1918 назначен чл. Реввоенсовета и политкомиссаром 2-й армии Вост. фронта, в сент. 1919 – чл. реввоенсовета Вост. фронта. Уч-вал в руководстве боевыми операциями 3-й и 5-й армий Вост. фронта по овладению Омском. Тяжело заболел при форсировании Иртыша, доставлен в Москву, где умер в ночь с 31 янв. на 1 февр. 1920. В Москве жил в сохранившемся по сей день доме астрономов-наблюдателей на терр. АО МУ (ныне – Нововаганьковский пер., 5). Похоронен на Ваганьковском кладбище; в 1950 на могиле установлен пам-к. С 1931 г. имя Ш. носит Гос. астрономич. институт Московского университета. В 1935 имя «Штернберг» присвоено малой планете № 995, открытой симеизским астрономом С.И. Белявским. В 1971 именем Ш. назван кратер на обратной стороне Луны.