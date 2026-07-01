ШТЕМЕНКО Сергей Матвеевич

Советский военачальник.

Родился в станице Урюпинская (ныне город Урюпинск Волгоградской области) в семье казака. До Октябрьской революции окончил трехклассную церковно-приходскую школу. После 1917 г.— единую трудовую школу II ступени, которая давала среднее образование. В 1925 г. уехал на заработки в Москву: работал на строительстве Центрального телеграфа, был грузчиком. В 1926 г. поступил в Московскую артиллерийскую школу им. Л. Б. Красина, решив стать профессиональным военным. Член ВКП(б) с 1930 г. Окончил три военно-учебных заведения: артиллерийскую школу (1930 г.), Военную академию механизации и моторизации РККА (1937 г.), Военную академию Генштаба (1940 г.). В 1930-е гг. последовательно занимал в РККА следующие должности: командир взвода, командир батареи, начальник штаба отдельного артиллерийского дивизиона, первый помощник начальника штаба артиллерийского полка, командир отдельного учебного танкового батальона. С 1940 г. выдвинут на службу в Генштабе старшим помощником начальника отдела. К июню 1941 г.— подполковник. В начале Великой Отечественной войны с августа 1941 г.— заместитель начальника, с июля 1942 г.— начальник направления в Оперативном управлении Генштаба. С апреля 1943 г.— 1-й заместитель начальника и с мая 1943 г.— начальник Оперативного управления Генштаба. Отвечал за сбор и обработку информации о положении на фронтах. На последних двух постах регулярно (3 раза в сутки) докладывал Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину обстановку на фронтах. Присутствовал на Тегеранской конференции лидеров «Большой тройки» (ноябрь-декабрь 1943 г.), обеспечивая Верховного Главнокомандующего оперативной информацией с советских фронтов и других театров военных действий. Штеменко неоднократно выезжал на фронт. В кон. 1943 г. он принимал участие в подготовке операции Отдельной Приморской армии по освобождению Крыма. Вместе с представителем Ставки маршалом С. К. Тимошенко координировал действия 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов в феврале-марте 1944 г. Как полномочный представитель Ставки направлялся также на Западный, 2-й Белорусский и 3-й Прибалтийский фронты (весна-лето 1944 г.). Участвовал в планировании стратегических операций на завершающем этапе войны по окончательному разгрому гитлеровской Германии и Маньчжурской стратегической операции против Квантунской армии Японии. В годы войны С. М. Штеменко сформировался как способный работник Генштаба по оперативно-стратегическим вопросам. Войну закончил в звании генерал-полковника. После войны занимал различные ответственные посты в Вооруженных Силах СССР: в 1946-1948 гг. начальник Управления и заместитель начальника Генштаба, в 19481952 гг. начальник Генштаба, заместитель министра Вооруженных Сил (с февраля 1950 г.— военного министра) СССР. С 1962 г.— начальник Главного штаба Сухопутных войск, с 1964 г.— начальник Главного управления, заместитель начальника Генштаба, с 1968 г.— 1-й заместитель начальника Генштаба, начальник штаба Объединенных Вооруженных сил государств — участников Варшавского договора. В 1968 г. получил звание генерал армии.