ШТЕКЛИ Альфред Энгельбертович

Родился в 1924 г. Окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1945 г.

Кандидатская диссертация : Джордано Бруно (1972).

Докторская диссертация : «Город Солнца»: утопия и наука (1981).

Доктор исторических наук, Работал в Институте всеобщей истории : главный научный сотрудник.

Область интересов : История социалистичских учений, культура и наука эпохи Возрождения.

Сочинения: «Город Солнца»: утопия и наука. Москва, Наука , 1978.

Утопии и социализм. Москва, Наука , 1993.

"Гипатия, дочь Теона". Прометей, №8. Историко-биографический альманах серии "Жизнь замечательных людей". Издательство ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", Москва, 1971 г.

"Подготовительные работы к «Анти-Дюрингу» и вопрос о начале утопического социализма". В периодическом сборнике "История социалистических учений". М.: Наука. 1985. С.29-44

«Родоначальник утопического коммунизма» и «проблески коммунистических идей». В периодическом сборнике "История социалистических учений". М.: Наука. 1982. С.42-63.