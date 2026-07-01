ШТЕКЛИ Альфред Энгельбертович
Родился в 1924 г. Окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1945 г.
Кандидатская диссертация: Джордано Бруно (1972).
Докторская диссертация: «Город Солнца»: утопия и наука (1981).
Доктор исторических наук, Работал в Институте всеобщей истории: главный научный сотрудник.
Область интересов: История социалистичских учений, культура и наука эпохи Возрождения.
Сочинения: «Город Солнца»: утопия и наука. Москва, Наука, 1978.
Утопии и социализм. Москва, Наука, 1993.
"Гипатия, дочь Теона". Прометей, №8. Историко-биографический альманах серии "Жизнь замечательных людей". Издательство ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", Москва, 1971 г.
"Подготовительные работы к «Анти-Дюрингу» и вопрос о начале утопического социализма". В периодическом сборнике "История социалистических учений". М.: Наука. 1985. С.29-44
«Родоначальник утопического коммунизма» и «проблески коммунистических идей». В периодическом сборнике "История социалистических учений". М.: Наука. 1982. С.42-63.