ШТЕФАНИК МИЛАН РАСТИСЛАВ

Словацкий астроном и политик, генерал французской армии.

Биография и карьера

Родился в семье словацкого евангелического пастора Павла Штефаника. Обучался в Пресбургском евангелическом лицее (1890–1893), гимназии в Сарваше (1894–1898) и в Пражском университете (1898–1901), где изучал инженерное дело и астрономию. В Праге стал членом Детвана – объединения словацких студентов. Совместно с Вавро Шробаром издавал журнал «Глас», в котором отвечал за рубрику о литературе и искусстве. В 1904 г. защитил диссертацию на тему «О новой звезде в созвездии Кассиопея, обнаруженной в 1572 году» и уехал во Францию. С 1905 г. работал в качестве волонтёра в обсерватории Пьера Янсена в Мёдоне, где занимался исследованием солнечного затмения. 30 сентября наблюдал полное затмение солнца в Алькосебре (Испания), о чём держал доклад в Парижской академии наук. В 1907 г. предпринял путешествие в туркестанский Ура-Тюбе в Российскую империю с целью наблюдать солнечное затмение, однако потерпел неудачу по причине плохой погоды. По пути посетил Пулковскую обсерваторию в Санкт-Петербурге и Ясную Поляну, где встречался с Л.Н. Толстым. В 1910 г. на о. Таити по поручению французского «Бюро долгот» наблюдал комету Галлея. В 1912 г. стал гражданином Франции. В 1913 г. по поручению французского правительства был направлен в Эквадор для переговоров о проведении телеграфной линии. За успешно выполненное задание был награждён орденом Почётного легиона. Весной 1915 г. окончил летнюю школу в Шартре, став младшим лейтенантом эскадрильи близ Арраса. Участвовал в боевых действиях в Сербии. В августе того же года стал начальником метеорологической службы во французской армии. В феврале 1916 г. совместно с Т.Г. Масариком и Э. Бенешем основал Чехословацкий национальный совет и занял в нём пост заместителя председателя. В августе 1916 г. прибыл в Россию для организации легионов из добровольцев чешского и словацкого происхождения, сотрудничал как с царским, так и с последующим временным правительством. В июне 1917 г. посетил США с той же целью. При содействии М.Р. Штефаника 16 декабря 1917 г. французское правительство издало декрет о создании чехословацкой армии во Франции под руководством Чехословацкого национального совета. Численность армии составляла 10000 человек. После провозглашения Чехословацкой республики 14 ноября 1918 г. стал военным министром в правительстве Карла Крамаржа. Погиб в авиакатастрофе 4 мая 1919 г. рядом с городом Иванка-при-Дунае.

Взгляды и оценки

Свою поддержку концепции единого чехословацкого народа М.Р. Штефаник выразил уже в 1898 г., когда в журнале «Глас» опубликовал рецензию на статью Само Цамбела «О прошлом, настоящем и будущем чехословацкого единства». Политическая деятельность М.Р. Штефаника получила двоякую оценку в историографии ЧССР. Людовит Голотик считал его «агентом западных империалистов», так как непосредственной задачей созданной чехословацкой армии была борьба с противниками Антанты. Противоположное мнение выразил Ян Юричек: «Его историческое значение заключается не только в его решительном вкладе в основание общего государства чехов и словаков; он был первым представителем своего народа, который своими дипломатическими действиями прямо и косвенно повлиял на европейскую политику». В историографическом дискурсе ЧССР победу одержал позитивный образ М.Р. Штефаника. Причину этого Ян Млынарик видит в том, что, начиная с 1985 г., чехословацкое политическое руководство оказалось в идеологической конфронтации с Советским Союзом и не желало следовать его реформенному курсу. Известен М.Р. Штефаник и благодаря своим афоризмам: «Бесчестный человек не способен на великие дела»; «Жить как другие – моя душа противится этому»; «Когда я выполню, что мне предначертано, тогда я смогу умереть спокойно».