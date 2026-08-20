ШТАТГАЛЬТЕР (STATTHALTER)

Штатгальтер (нем. Statthalter «держатель места») – должность наместника в Германии, Австрии, Нидерландах, осуществлявшая государственную власть и управление на какой-либо территории. В Средние века штатгальтеры выполняли функцию губернатора, представляя интересы своего феодала. Они не имели прав на территорию, которая находилась под их управлением.

Чаще всего под штатгальтером подразумевается наместник императора в Нидерландах. Впервые эту должность ввели правящие герцоги Бургундские в XV веке. Штатгальтер исполнял обязанности председателя в провинциальной ассамблее и командовал войсками провинций.

Габсбурги назначали штатгальтерами Нидерландов членов своей семьи. В 1507-1530 гг. штатгальтером Нидерландов была дочь Максимилиана I Маргарита Австрийская. С 1530 по 1555 гг. эту должность занимала сестра Карла V – Мария Австрийская.

После раздела империи между Фердинандом I и Филиппом II в 1556 году Нидерланды оказались под властью Испании. Штатгальтером Нидерландов стала внебрачная дочь Карла V - Маргарита Пармская.

Назначение на должность наместника Фернандо Альварес, герцога Альбы, ярого католика, обострила отношения Нидерландов с Испанией. Католическая тирания Альбы в 1567-1573 гг. разожгла восстание в Нидерландах. Сменявшие Альбу испанские штатгальтеры (Луис де Рекеснс, Хуан Австрийский) не смогли исправить положение.

В 1572 году штатгальтером Республики Соединенных провинций вопреки воле Филиппа II был избран Вильгельм I Оранский, который возглавил борьбу и в 1581 году объявил о независимости от Испании. В дальнейшем представители дома Оранских регулярно избирались штатгальтерами Нидерландов до упразднения должности в 1795 году.

Иллюстрации:

Адриан Томас Кей. Вильгельм I, принц Оранжский (ок. 1579).

Автор статьи: Перепечкин К. В.