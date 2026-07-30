ШТАКЕЛЬБЕРГ ОТТОН-МАГНУС

Действительный тайный советник.

Происхождение и семья.

Из древнего немецкого дворянского рода, известного с XII в., представители которого переселились в Лифляндию. Сын генерал-майора голштинских войск императора Петра III барона Оттона-Магнуса фон Штакельберга от брака с Магдалиной фон Беллинсгаузен. Получил домашнее образование. От брака с баронессой Софией-Гертрудой Тизенгаузен (урожд. Фитингоф) имел двух сыновей: графа Оттона-Иоанна (ум. 1814); графа Г.О. Штакельберга.

Дипломатическая служба.

С 1767 по 1771 гг. занимал пост российского посланника в Испании. В 1772 г., по совету короля Пруссии Фридриха II, был направлен Екатериной II в качестве посланника и полномочного министра в Польшу. В сентябре того же года он вместе с прусским уполномоченным представил правительству Польши декларацию трех держав (России, Пруссии и Австрии) о разделе некоторых земель королевства Польского.

В начавшихся затем переговорах Штакельберг, являясь главным руководителем, добился признания декларации держав и утверждения относившегося к ней договора и помог королю Станиславу-Августу (Понятовскому) против оппозиции, во главе которой стояли коронный гетман граф К. Браницкий и князь А. Чарторыйский; он навлек на себя ненависть поляков и поставил короля в полную зависимость от России.

Одновременно Штакельберг очень много содействовал сближению России с Австрией, за что император Иосиф II в мае 1775 г. возвел его, с нисходящим потомством, в графское Римской империи достоинство.

С января по март 1776 г. он находился в С.-Петербурге, где неоднократно приглашался на дворцовые приемы и обеды. Дальнейшей деятельности Штакельберга в Польше, направленной к усилению там влияния России, много препятствовали нерасположение к нему светлейшего князя Г. А. Потёмкина.

Стремясь парализовать враждебные действия Пруссии в Польше, усилившиеся в связи с войной России с Турцией (с 1787) и Швецией (с 1788), Штакельберг сделал попытку заключить с Польшей оборонительный союз, но потерпел неудачу. Польский сейм, подстрекаемый прусской дипломатией, отверг предложенный Штакельбергом проект союза. Вскоре после заключения сеймом прусско-польского союзного договора (29.03.1790) Штакельберг был отозван из Варшавы.

Впоследствии выполнял различные дипломатические поручения Екатерины II. В апреле 1791 г. он был назначен посланником в Стокгольм. Используя ненависть Густава III к революционной Франции, Штакельберг предложил шведскому королю заключить союз против нее. Усилия Штакельберга увенчались успехом, и 19.10.1791 он подписал в Дротнингольме с шведскими уполномоченными русско-шведский союзный договор. Удостоен ордена Св. Александра Невского. После смерти императрицы в 1796 г. Штакельберг вышел в отставку.