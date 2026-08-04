ШТАКЕЛЬБЕРГ ГУСТАВ ОТТОНОВИЧ

Действительный тайный советник, дипломат.

Происхождение и семья.

Сын дипломата, действительного тайного советника О.М. Штакельберга от брака с баронессой Софией-Гертрудой Тизенгаузен (урожд. Фитингоф). Был женат (с 1805 г.) на Каролине Вильгельмине Людольф (1785—1868), дочери австрийского графа Христофора Людольфа. В браке имела 11 детей.

Дипломатическая служба.

В 1793-1798 гг. посланник в Сардинии. 19 августа 1799 г. Штакельберг был назначен полномочным министром в Швейцарию. Ему поручалось всемерно содействовать восстановлению прежней формы правления в Швейцарии, где после вхождения французской армии Наполеона конфедерация была заменена режимом единой Гельветической республики. Штакельберг прибыл в Цюрих из Вены в начале сентября 1799 г., но не успев вручить верительной грамоты, Штакельберг спешно покинул страну вместе с отступавшими русскими и автрийскими войсками. Уже находясь в Аугсбурге, он получил 30 марта 1800 г. предписание вице-канцлера Н.П. Панина, извещавшее его об упразднении министерского поста в Швейцарии.

В 1802-1807 гг. посланник в Голландии. В 1806 г. выполнял специальные дипломатические поручения императора Александра I. С ноября 1807 по январь 1810 посланник в Берлине, с 1810 - в Вене. После начала Отечественной войны 1812 с согласия австрийского правительства находился в Эгенберге, а с сентября 1812 по май 1813 - в Граце формально в качестве частного лица, затем снова занял пост посланника в Вене. В качестве делегата от Российской империи участвовал в Венском конгрессе 1814-15. Указывал на двойственную роль, которую пыталась играть Австрия на конгрессе; её министр иностранных дел К. В. Л. Меттерних, испытывал откровенную зависть к роли России в международных делах.

В 1818-1835 - посланник в Неаполе. С 1835 г. в отставке, скончался в Париже. За службу награжден высшими российскими орденами, до ордена св. Андрея Первозванного включительно.