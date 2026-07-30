ШТАКЕЛЬБЕРГ ЭРНЕСТ ГУСТАВОВИЧ

Генерал-адъютант, российский дипломат.

Происхождение и начало военной службы.

Сын действительного тайного советника, дипломата Г.О. Штакельберга. Получив домашнее воспитание, он поступил на военную службу в конце 1832 г. фейерверкером в лейб-гвардии конную артиллерию. В начале 1833 г. он был переименован в юнкера, а затем в 1834 г. произведен в прапорщики.

Кавказ.

Прослужив два года в конной артиллерии, Штакельберг был командирован на Кавказ, где принимал участие в нескольких экспедициях: в 1836 — на Кубань в составе отрядов под начальством генерала Вельяминова и в 1837 — в экспедициях против чеченцев, причем был контужен. За оказанные отличия он был произведен в подпоручики и в конце того же года перемещен адъютантом к военному министру графу Чернышеву. В этой должности Штакельберг исполнял немало поручений, преимущественно по хозяйственной части, наблюдая за заготовками и доставками провианта для различных частей войск.

В 1840 г. он был произведен в поручики и снова командирован на Кавказ для участия в военных действиях. Штакельберг сперва находился в отряде генерал-лейтенанта Галафеева, действовавшем против чеченцев, и принимал участие в сражении при переправе через реку Валерик в Чехинском лесу.

Затем он был в отряде начальника правого фланга Кавказской линии генерала Г.Х. Засса и действовал против закубанских горцев. За оказанные им отличия Штакельберг удостоился чина штабс-капитана и ордена св. Владимира 4 степ.

При военном министре.

Вернувшись с Кавказа в 1841 г., он занимал прежнюю должность адъютанта и в 1843 был произведен в полковники, с назначением состоять при министре для особых поручений. В 1844 г. Штакельберг был назначен членом общего присутствия комиссариатского департамента и занимал эту должность до 1846, когда по расстроенному здоровью был уволен в бессрочный отпуск. Но в 1848 г. он вернулся на службу и он был назначен начальником 1 отделения канцелярии военного министра, а затем снова для особых поручений при министре.

Дипломатическая карьера.

В 1852 г. Штакельберг состоял при посольстве России в Вене. Тогда же он был произведен в генерал-майоры, а в 1853 назначен в свиту Его Величества. В 1856 г. ему был вверен пост чрезвычайного посланника и полномочного министра при дворе короля Сардинского; этот пост он занимал пять лет, до 1861. В 1860 Штакельберг был пожалован званием генерал-адъютанта Его Величества. В 1861 г. назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром в Испании, в 1862 г. - в Италии, в 1864 г. - в Австрии, а в 1868 г. чрезвычайным и полномочным послом во Франции, где и скончался. За службу награжден высшими российскими орденами, до ордена св. Андрея Первозванного включительно.