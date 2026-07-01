ШРЕНК ЛЕОПОЛЬД ИВАНОВИЧ

Начало карьеры

Леопольд Шренк родился 24 апреля 1826 г. в имении Хотень. Обучался в частном пансионе в г. Москве, затем - в Дерптском университете, получил степень магистра философии. Пару лет прожил в Германии, изучая философию в Прусской Альбертинской академии. Дипломированный доктор философии.

По возвращении из Германии Ш. совершил попытку поступить работать в Российскую академию наук. Чтобы стать ее членом Ш. предложили пройти испытание – участвовать в морской экспедиции на Камчатку и в Русскую Америку.

Научная экспедиция

В 1853 – 1857 гг. состоялась научная экспедиция к восточным берегам Сибири. Цель – сбор ботанических, зоологических, этнографических коллекций. Ш. на «Авроре» вышел из Кронштадта, прошел у Англии, Бразилии, мыса Горн и добрался до Петропавловской гавани. В августе 1854 г. экспедиция добралась до поста Николаевского. Он стал ее базой. Зимой Ш. побывал на западном берегу о-ва Сахалин и в долине р. Тымь, где исследовал жизнь аборигенов.

Весной 1855 г. отряд Ш. прошел по левому притоку Амура р. Горин к ее верховьям. Затем отряд прошел оз. Большое Кизи, часть Амура и Уссури, р. Хор. Тем самым Ш. удалось одному из первых изучить Уссурийский край. Зимой Ш. побывал на Сахалине, прошел Сахалинские горы и по р. Тымь дошел до Ныйского залива. Летом следующего года предпринял путешествие вверх по Амуру и Амгуни. В январе 1857 г. группа возвратилась в столицу, привезя с собой разнообразные коллекции. Были собраны сведения по истории, языку и быту аборигенов, на базе которых были подготовлены словари местных языков.

Дальнейшая работа

После кругосветного путешествия Ш. приступил сменил род занятий. Он получил реализацию своей мечты: с 1861 г. он адъюнкт Императорской АН, с 1863 г. – экстраординарный, с 1888 г. – ординарный академик.

За труд по исследованию Амура Ш. удостоился награждения Константиновской медалью (высшая награда ИРГО). Занимался чтением лекций по географии в Академии генерального штаба, с 1879 г. – и в Морской академии.

Один из инициаторов проведения в 1885 – 1886 гг. поездки А.А. Бунге на Новосибирские о-ва.

В 1879 г. возглавил только что созданный в Санкт-Петербурге Музей антропологии и этнографии, выступив одним из инициаторов его создания.

Умер 8 января 1894 г. в Санкт-Петербурге.

Научные работы

Авторству Л.И. Шренка принадлежат разные научные труды, прежде всего, «Путешествия и исследования в Амурском крае», в которых представлены сведения по зоологии и климатологии края (на немецком языке).