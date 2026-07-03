ШРЕДЕР РИХАРД ИВАНОВИЧ

Российский селекционер, «патриарх русского садоводства».

(1822, Дания—8.05.1903, М.)

Специальное образование получил в учебном заведении при ботаническом саде в Копенгагене, несколько лет был преподавателем и садовником при Ютландск. общ-ве садоводства. В кон. 1840-х переехал в СПб., главный садовник при С.-Петерб. лесном и межевом ин-те (1850—62). С 1862 и до конца жизни – в Москве, гл. садовник при Петровской земледельческой и лесной акад. (с 1890 – Петровск. с/х акад., с 1894 – Моск. с/х ин-т).

Один из ведущих рус. садоводов, имя которого было известно не только в России, но и за рубежом, почетный член многих рос., европ. и амер. общ-в. В Москве продолжал работы по селекции, акклиматизации и интродукции растений, начатые в СПб. Собирал и выписывал отовсюду семена разл. пород деревьев и кустарников, сортов плодовых и декор. растений, выявляя среди них пригодн. для произрастания в сев. и сред. части России. Занимался селекцией плодовых деревьев, более пригодн. для нашего климата, изучал влияние подвоя на привой в условиях климата Моск. губ.

Заложил при академии обширн. дендрологич. сад, питомник, карликовый плодовый сад, огород и создал коллекции разнообразн. растений. Лиственничн. аллея на терр. совр. заказника Петровское-Разумовское также была заложена Ш.

Активно участвовал в работе Рос. общ-ва любителей садоводства в Москве (осн. 1835) и орг-ции Рос. общ-ва садоводства в СПб. (осн. 1858), в создании журнала «Вестник садоводства» и проведении 1-й Междунар. выставки садоводства в СПб. (1869). Свои практические приемы доступно и наглядно изложил в ряде трудов, из которых особо известен «Русский огород, питомник и плодовый сад» (СПб., 1877), ставший наиболее полным руководством по гл. отраслям садоводства. Изданный в десятках тысяч экз., он стал настольной книгой для рус. садоводов-практиков. Настоящее сочинение было удостоено в 1883 г. Императорским Обществом садоводства премией Н. И. Железнова (золотая медаль) "За лучшее сочинение на русском языке по садоводству или по огородничеству". Жил на территории МСХА. Похоронен на Введенском кладбище. Именем Ш. названа разновидность лиственницы европейской. В 2012 г. на территории РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева на Лиственничной аллее (напротив дома 2(Б) был открыт памятник Р. И. Шредеру.