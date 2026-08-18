ШПОТОВ Борис Михайлович

Доктор исторических наук, профессор . Работал в ИВИ РАН. Ведущий научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН , а также работал ведущим научным сотрудником Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН.

Окончил исторический факультет МГУ в 1971 г.

Кандидатская диссертация : Восстание под предводительством Даниэля Шейса в 1786-1787 гг. и народные движения на завершающем этапе американской революции ХУIII в. (ИВИ АН СССР, 1976).

Докторская диссертация : Промышленный пере ворот в США (конец 1800-х – начало1860-х гг.) (ИВИ АН СССР, 1990).

Преподавал в российских вузах: в Удмуртском государственном университете (г. Ижевск), а также в РГГУ (г. Москва).

Входил в состав редколлегий ряда ведущих научных периодических изданий, таких как «Американский ежегодник» (ИВИ РАН), «Обозрение по экономической истории» (МГУ), продолжающегося издания «История мировой экономики» (Институт экономики РАН).

Область научных интересов :

Экономическая история США;

Советско-американские эконономические отношения в 1920-е – 1930-е гг.

Сочинения:

Промышленный переворот в США. Ч. 1,2 . М.: Ин-т всеобщей истории АН СССР, 1991;

Организация большого бизнеса в США на рубеже XIX - ХХ веков // Американский ежегодник. 1998. М., 1999. С. 33-58;

Корпоративное управление в ХХ в.: история и перспективы // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 1. С. 89-94;

О современных теориях конкурентных преимуществ и отраслевого лидирования // Проблемы теории и практики управления. 2001. № 3. С. 50-55;

Политика использования западных технологий как фактор создания крупной индустрии в СССР // Проблемы теории и практики управления. 2003. № 4. С. 118-122;

Большой бизнес в США: экономические, организационные и социальные характеристики в последней трети XIX начале XX в. // 200 лет российско-американских отношений. Под ред. акад. А.О. Чубарьяна и Б А. Рубла. М.: Олма Медиа Групп, 2007, с. 103-118;

Формирование «американского» пути индустриального развития (конец XIX – начало ХХ века) // Новая и новейшая история. 2009. № 2. С. 20-35;

Теория эволюции фирмы Альфреда Д. Чандлера и пути развития промышленности // Экономическая история. Ежегодник. 2009. М.: РОССПЭН, 2009. С. 21-50;

Экономика и бизнес США в советских и постсоветских учебниках истории // Под ред. В.И Журавлевой и И.И. Куриллы. Волгоградский гос. ун-т, 2009. С. 207-229;

Американский фактор в индустриальном развитии СССР 1920-1930 гг. М.: 2009. М.: ИЭ РАН, 39 с. Препринт;

О вкладе Н.Н. Болховитинова в изучение экономической истории США доиндустриального периода // Американский ежегодник. 2011. М., 2011. С. 352-364;

Американистика без экономической истории: размолвка или развод? // Экономическая история. 2011. № 4. С. 20-26;

Иностранные инвестиции в СССР: эксперимент в рамках нэпа, 1920-е годы. М.: ИЭ РАН, 2011. Препринт. 34 с.;

Модернизация экономики на предпринимательской и государственной основе: исторические аспекты и некоторые итоги // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2012. № 1. С. 8-19;

Американизация советской промышленности в 1930-е годы: миф или реальность? Российско-американские связи: научное сотрудничество – успехи и разочарования / Под ред. Ю.П. Третьякова. СПб., 2012. С. 83-98;

Некоторые проблемы ускорения и торможения в индустриализации СССР // Мобилизационная модель экономики / Под ред. Г.А. Гончарова, С.А. Баканова. Челябинск, 2012. С. 113-132;

Американский бизнес и Советский Союз в 1920-1930 годы: лабиринты делового сотрудничества. М., 2013.