ШПИТАЛЬНЫЙ Борис Гаврилович

Советский конструктор авиационного вооружения, Герой Социалистического Труда (1940), профессор.

Родился в Ростове-на-Дону. В 1927 г. окончил Московский механический институт им. М. В. Ломоносова. В 1930 г. при участии И. А. Комарицкого создал скорострельный пулемет ШКАС калибра 7,62 мм, который был принят на вооружение советской авиации. Новый пулемет имел потрясающие для своего времени характеристики. Его скорострельность составляла от 1650 до 1800 выстрелов в минуту в зависимости от варианта установки. В 1934 г. Б. Г. Шпитальный был назначен главным конструктором особого конструкторского бюро (ОКБ-15). В том же году на вооружение ВВС был принят новый крупнокалиберный пулемет, созданный Шпитальным в соавторстве с С. В. Владимировым. Продолжая работать над совершенствованием пулемета, конструкторы в 19341935 гг. разработали на его базе 20-мм авиационную автоматическую пушку ШВАК, запущенную в серийное производство в 1936 г. Темп стрельбы пушки составлял 700-800 выстрелов в минуту. По этому показателю ШВАК превосходила современные ей 20-мм пушки: английскую «Испано-Сьюза» и немец-кую МГ-ФФ. Лишь новая немецкая МГ 151/20 имела несколько большую скорострельность. С 1941 г. эта пушка стала основным вооружением всех советских истребителей. Использовались они и на бомбардировщиках Ту-2, Пе-8. Кроме того, пушки ШВАК устанавливались на легкие танки Т-60 и часть Т-38. Только в 1942-1946 гг. было выпущено 100 920 пушек ШВАК. В 1941-1942 гг. небольшой серией была выпущена 37-мм пушка конструкции Шпитального Ш-37. Всего было выпущено 236 таких пушек, которые устанавливались на специальных модификациях истребителей ЛаГГ-3 и Як-7, а также штурмовиков Ил-2. Ее производство было прекращено ввиду принятия на вооружение более совершенной 37-мм пушки НС-37. В 1943 г. ОКБ-15 разработало 45-мм авиационную пушку, но в серийное производство она не пошла. По окончании войны Б. Г. Шпитальный работал над авиационными автоматами различного калибра. После ухода в 1953 г. с поста руководителя ОКБ-15 он долгое время был профессором кафедры Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Помимо Б. Г. Шпитального значительный вклад в создание советского авиационного вооружения в годы Великой Отечественной войны внесли М. Е. Березин (крупнокалиберные пулеметы УБ, 20-мм пушки Б-20), А. А. Волков и С. А. Ярцев (23-мм пушка ВЯ-23), А. Э. Нудельман и А. С. Суранов (37-мм пушка НС-37 и 45-мм пушка НС-45).