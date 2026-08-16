ШПИЛЬМАН (SPIELMANN ‒ «ИГРАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК»)

Cредневековый бродячий актер в немецкоязычных странах.

Название утвердилось в XII в., до этого были известны как гистрионы (от лат. от лат. histrio — актёр, трагик). Искусство шпильманов зачастую представлял собой «театр одного актера», в котором «уличный забавник» был автором, рассказчиком, музыкантом и танцором, хотя со временем и происходила профессионализация функций уличных исполнителей.

Искусство шпильманов как и других бродячих актеров (французских жонглеров, английских менестрелей, итальянских мимов и др.) восходило к сельским обрядовым играм и античному уличному театру, что обуславливало осуждение церковью.

Шпильманы выступали перед широкой аудиторией, на сельских ярмарках, городских площадях и княжеских дворах и жили на подаяние. Их репертуар был достаточно широкий, но в основном представлял собой переложение старинных преданий и поэм, дополненных разнообразными юмористическими и приключенческими эпизодами, а также современной сатирой. В эпоху Крестовых походов характерно обращение шпильманов к восточным и византийским мотивам, теме путешествий и заморских странствий («Король Ротер», «Герцог Эрнст», «Соломон и Морольф» и др.).

С XIII в. объединяясь в различные «братства», шпильманы постепенно оседают в городах, и в XIV в. переходят в разряд профессиональных городских музыкантов, организованных в цехи и гильдии, сохранившиеся вплоть до XVIII в.

Иллюстрации:

Шаривари. Миниатюра из средневековой рукописи;

Питер Брейгель Битва Масленицы и Поста 1559 г.

Автор статьи: Лурье З.А.