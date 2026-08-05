ШПЕЙЕР АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский дипломат, чрезвычайный Посланник в Китае, Бразилии, Персии, сенатор, тайный советник (с 28.02.1907).

Происхождение и семья.

Сын штаб-ротмистра жандармского управления Николая Шпейера от брака с Александрой Алексеевной Ливенцовой. Был женат на дочери генерал-майора Анне Эрастовне Зволянской.

Дипломатическая служба.

На службе в МИД с 1.06.1873. В 1874 - секретарь и драгоман консульства в Скутари (Шкодере), в 1878 - исправляющий должность секретаря при генеральном консуле А.С. Ионине в Рагузе, участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878. Когда Ионин был назначен министром-резидентом в Черногорию, Шпейер переехал вслед за ним в Цетине, где также стал исправляющим должность секретаря при русской миссии.

В 1885 - секретарь миссии в Японии, в 1890 - 1-й секретарь миссии в Персии. 18.07.1895 назначен поверенным в делах и генеральным консулом в Корею, но корейский король Коджон просил имп. Николая II о сохранении в должности его предшественника К.И. Вебера. В результате 25.02.1896 Шпейер был назначен исправляющим должность поверенного в делах в Японии, а 6.11.1897 освобождён от обеих должностей и назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром в Китае. В Пекин так и не прибыл, русской миссией руководил в качестве исправляющего должность поверенного в делах А.И. Павлов.

8.06.1898 Шпейер был переведён на пост посланника в Бразилию (по совместительству - посланник в Аргентине и Уругвае). 1.04.1901 произведён в действительные статские советники. В 1904—1906 посланник в Персии.

Сенат.

28.02.1907 пожалован чином тайного советника с назначением сенатором и определён к присутствию в Департамент Герольдии Правительствующего Сената. За службу награждён российскими орденами (до ордена Св. Владимира 2-й степ. включительно) и медалями, а также орденами Черногории, Нидерландов, Японии, Персии и Австро-Венгрии. Скончался на 62-м году жизни, похоронен на Казанском кладбище в Царском Селе.