ШПЕТ ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ

Российский философ, психолог, переводчик. Действительный член Государственной академии художественных наук (1921), в 1923-1929 гг. ее вице-президент.

Биография и творчество

Родился вне брака. Отец - венгерский офицер, мать - польская дворянка М.И. Шпет, был приемным ребенком брата матери Я.Г.Б. Шпета. Начал обучение в Киевском университете на физмате (1898), однако подвергся аресту и исключению за то, что распространял марксистскую литературу. В 1901 г. его восстановили в альма-матер, однако юноша перешел на историко-филологический факультет. Выпутился из университета в 1905 г. В 1907 г. опубликовал работу «Проблема причинности у Юнга и Канта».

С 1907 г. в Москве. В 1907-1910 гг. работал преподавателем в Московском университете, на Высших женских курсах (получил профессорское звание в 1916 г.), в Народном университете им. А.Л. Шанявского. Критически оценивал бытовавшие тогда в стране философские течения, являлся автором уничижительного выражения «белибердяевщина». В 1910-1913 гг. проходил стажировки в европейских университетах. Сблизился с Э. Гуссерлем, который высоко оценивал Шпета как философа. Результатом развития феноменологической проблематики стала его книга «Явление и смысл. Феноменология как основная наука и её проблемы» (1914). В 1916 г. прошла защита его магистерской диссертации «История как проблема логики», в которой он описывал свою «положительную философию» с ее обращенностью к действительности и стремлением к истине на путях разума.

В 1917-1919 гг. являлся издателем ежегодника по вопросам философии «Мысль и слово», в 1918 г. закончил работу над одним из своих главных трудов «Герменевтика и её проблемы» (увидела свет только в 1989-1992 гг.). Профессор историко-филологического факультета Московского университета (1918-1921). Создатель первого в нашей стране кабинета этнической психологии, основатель Института научной философии (1921-1923). В 1921 г. отстранён от преподавания. В 1922 г. приговорён к высылке из России, однако через А.В. Луначарского ему удалось добиться отмены этого решения.

В 1922 г. написан 1-й том «Очерков развития русской философии» (1922). Изложение в нём доходит до начала XIX в., а русская философия в данный период представляется лишь как преддверие «философии как знания». В книге «Внутренняя форма слова» (1927) Шпет подвёл фундамент под теорию внутренних форм.

В 1930 г. был сокращен из штата ГАХН (академия фактически была закрыта), ему запрещалось заниматься преподаванием. С этого момента зарабатывал, в основном, переводами (знал 14 языков). В 1935 г. заключен в тюрьму по сфабрикованному делу о немецкой фашистской организации, наказанием Шпету была ссылка на 5 лет в Енисейск, после которой он был переведён в Томск. Продолжал переводить (анонимно), среди его переводов «Феноменология духа» Гегеля. 27 октября 1937 г. Шпет вторично подвергся аресту по делу о «кадетско-монархической повстанческой организации», 16 ноября расстрелян. Реабилитация достигла его в 1956 г. по второму обвинению, затем в 1992 г. - по первому. С конца 1920-х гг. труды Шпета не публиковались. Издание его работ возобновилось с конца 1980-х гг. С 2005 г. издаётся собрание сочинений Шпета.