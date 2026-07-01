ШПЕНГЛЕР ОСВАЛЬД

Немецкий историософ, публицист.

Ранние годы

Родился в семье почтового чиновника Бернарда Шпенглера и танцовщицы Паулины Грантзоф. С 1891 г. Шпенглеры проживали в Галле, где Освальд поступил в классическую гимназию. Во время учебы Шпенглер увлекся музыкой, литературой, поэзией и философией. В этот период его любимым авторами стали И. Гете и Ф. Ницше: «Гете дал мне метод, Ницше - способность задавать вопросы». С 1901 г. Шпенглер брал курсы в университетах Галла, Берлина и Мюнхена, где изучал естественные науки и философию. В 1904 г. защитил докторскую диссертацию «Метафизические основы философии Гераклита». В 1905-1911 г. Шпенглер работал учителем в школах Дюссельдорфа, Саарбрюккена и Гамбурга, где преподавал немецкую историю и математику. В 1911 г. после смерти матери Освальд переехал в Мюнхен, где проживал до конца своей жизни. Он подрабатывал учителем, писал для нескольких изданий.

«Закат Европы»

В 1911 г. Шпенглер начал работать над философским трудом «Закат Европы». В этой работе он представил оригинальную историософскую концепцию. По Шпенглеру понимание истории человечества как линейного процесса в корне неверно. Он предлагает рассматривать историю через отдельные культуры, характеризуя культуру как «человеческую индивидуальность высшего порядка». Фактически философ синонимично рассматривает понятие культуры как цивилизации, которая подобна в своем развитии человеку: «У каждой есть свое детство, своя юность, своя возмужалость и старость». В связи с этим, Шпенглер выделил следующие культуры-цивилизации: египетская, вавилонская, китайская, индийская, мексиканская, античная, арабская, фаустовская («европейская культура воли»).

Своеобразным толчком к написанию «Заката Европы» стал кризис предвоенных лет, когда Шпенглер изменил точку взгляда на происходящие события: отныне он видел в них не только национальные интересы, столкновение личностей и экономическую борьбу, но изменение фазы внутри «великого исторического организма». Историософский труд был закончен в 1914 г., однако из-за начала Первой мировой войны публикация книги была отложена до 1918 г. Сразу же после выхода в свет концепция Шпенглера получила широкое признание. В 1919 г. книга была переведена на несколько иностранных языков. В 1922 г. вышло издание на русском языке. Немалому успеху книги способствовало наступление экономического кризиса и депрессии в Германии, которые как будто иллюстрировали идею о гибели западноевропейской и американской цивилизации.

В 1919 г. Шпенглер получил предложение стать профессором философии в Геттингенском университете, однако отказался из-за своего желания сконцентрироваться на писательской деятельности. В 1919 г. Шпенглер опубликовал эссе «Пруссачество и социализм», ставшее одной из его первых политических работ. В 1922 г. вышел в свет второй том «Заката Европы». В 1924 г. Шпенглер участвовал в политической кампании Ганса фон Секта.

В 1931 г. вышла в свет работа «Человек и техника», где критиковался индустриализм и тенденции развития технологий. По Шпенглеру, западноевропейская и американская культуры могут быть уничтожены в ходе военно-экономической гонки. В 1933 г. историософ опубликовал труд «Годы решений». В работе анализировалось положение Веймарской республики, а также критически разбирался приход национал-социалистов к власти в Германии. Шпенглер дал жесткую оценку идеологической и политической практике Третьего Рейха. В издании автор также предсказывал еще одну мировую войну, которая могла стать концом западной цивилизации.

В 1933 г. Шпенглер был избран в Немецкую академию. В 1934-1936 гг. историософ вел уединенный образ жизни, занимался коллекционированием турецкого, персидского и индийского оружия, редких литературных изданий и, в целом, пополнял свою многотысячную библиотеку. Несмотря на противодействие власти и участившиеся к 1935 г. нападки на его творчество в немецкой прессе, работы Шпенглера пользовались большой популярностью, хотя многие современники и считали некоторые концепции автора спорными.

Освальд Шпенглер скончался 8 мая 1936 г. от сердечного приступа.