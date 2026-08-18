ШПАНБЕРГ МАРТЫН ПЕТРОВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Мартын Петрович родился 31 декабря 1696 г. в дер. Ерне. По происхождению датчанин.

На военной службе в России оказался в 1720 г. Зачислен во флот в чине лейтенанта. С 1724 г. – капитан «Святого Якова». Занимался перевозкой грузов, пассажиров и почты по маршруту Кронштадт – Любек. В 1725 г. жизнь связала Ш. с дальними берегами. Он стал деятельным участником Камчатских экспедиций, которые возглавлял В.И. Беринг.

С 1727 г. – капитан-лейтенант, с 1730 г. – капитан 3-го ранга, с 1733 г. – капитан полковничьего ранга.

Камчатка

В ходе первой Камчатской экспедиции Ш. и другим членам удалось выйти на 65°30’ с.ш. Сам Ш. руководил работами по сооружению кораблей на р. Лена, которые предназначались для перевозки грузов и поиска и изучения водного пути от Большерецкого острога до Нижнекамчатска.

Вернувшись из экспедиции, В.И. Беринг предложил императрице Анне Иоанновне дальнейшее исследование земель и поиск выходов в Америку и Японию. Задача стояла государственная – организация торговли с Америкой и Японией, изучение северного берега России на участке между Обью и Леной.

В ходе второй Камчатской экспедиции Ш. возглавил отдельный отряд, в задачу которого входило изучение побережья Японии и описание Курильских о-вов и р. Амур. В 1737 г. Ш. следил за сооружением в Охотске «Архангела Михаила» и «Надежды». Получив под свое начало «Архангела Михаила», Ш. летом 1738 г. направился к западным берегам Курил. Стараниями экипажа был обнаружен 31 остров; острова описали и дали название. На карту были нанесены о. Итуруп, Шикотан, Зеленый.

В 1739 г. Ш. вновь отправился к Курилам. На этот раз его путь лежал в направлении восточной части гряды. На 39° с.ш. корабль вышел к Японии. 22 мая Ш. пообщался с местными жителями, произвел обмен товарами, после чего проследовал на северо-восток. 14 июля «Архангел Михаил» возвратился в Большерецк.

По прибытии в Охотск Ш. встретился с В.И. Берингом и предложил вернуться на острова и уговорить местное население принять русское подданство. Подучив одобрение главы экспедиции, Ш. отправился в столицу, но по распоряжению Адмиралтейств-коллегии остановился в Якутске. Ш. обвинили в том, что он не был в Японии, а останавливался в Корее. Только 15 апреля 1740 г. подозрения были сняты, а Ш. вновь занялся экспедиционной деятельностью. Летом 1741 г. он начал подготовку к третьему плаванию к Курилам, в то время как А.Е. Шельтинг и М.С. Гвоздев отправились к западным берегам Охотского моря. Однако в сентябре 1743 г. последовал Высочайший указ о приостановлении экспедиции.

Дальнейшая судьба

В 1745 г. Ш. без разрешения покинул Сибирь и вернулся в центр, за что был осужден и приговорен к смертной казни. В 1747 г. наказание заменили на понижение в чине и перевод в поручики по флоту на три месяца.

В 1749 г. получил в командование «Варахаил», который затонул уже 7 июня (судно проплавало меньше месяца) в устье р. Северная Двина, когда корабль следовал из Соломбальской верфи в столицу. Обвинен в потере судна и гибели 28 членов экипажа. Оправдан Высочайшим указом от 15 декабря 1752 г. С 1753 г. – капитан 1-го ранга.

Умер Ш. 26 сентября 1761 г. в Кронштадте.