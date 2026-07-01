ШПАЛЕРНАЯ ТЮРЬМА

Дом предварительного заключения в Санкт-Петербурге, первая в России специализированная следственная тюрьма на улице Шпалерной, 25.

Место: Санкт-Петербург

Сооружение тюрьмы

Тюрьма находилась в непосредственном подчинении главного тюремного управления. Была открыта 1 августа 1875 г. (построена в 1871-1875 гг., архитектор К.Я. Маевский) и была рассчитана на 317 одиночных камер, включая 32 женских. 68 общих камер, карцеры, тюремный лазарет. Общее расчетное число заключенных – 700 человек. По форме комплекс представлял собой квадрат с внутренним двором и восьмиугольником в центре. Во дворовом флигеле располагался храм Св. Александра Невского (закрыт в 1919 г.). С 1891 г. открыто особое помещение для содержания неисправных должников. Силами заключенных была собрана лучшая тюремная библиотека России (более 7300 томов, позднее передана в библиотеку Академии наук).

«Гости» тюрьмы

В тюрьме содержались многие известные заключенные, в том числе О.Ф. Берггольц, Н.С. Гумилев, Г.С. Жженов, Н.А. Заболоцкий, Д.С. Лихачев, В.И. Пичета, С.Ф. Платонов, М.Д. Приселков, К.К. Рокоссовский, И.Л. Солоневич, Д.И. Хармс. Тюрьма известна как место заключения деятелей революционного движения – членов «Земли и воли», «Народной воли». В 1895-1897 гг. в тюрьме содержался В.И. Ульянов (Ленин) (камера 193, музеефицирована).

Тюрьма в годы Февральской революции и Советской власти

В период Февральской революции заключенные были освобождены восставшими. Здание окружного суда, соединенное с тюрьмой коридором, было сожжено. Позднее на его месте построен «Большой дом» - здание ленинградского управления ОГПУ-НКВД (Литейный проспект, 4). В 1918 г. в тюрьме содержались вскоре казненные великие князья Николай Михайлович, Георгий Михайлович, Дмитрий Константинович, Павел Александрович. В советский период дом предварительного заключения стал следственной тюрьмой ленинградского управления ОГПУ. В тюрьме в 1931-1932 гг. работала «шарага» или опытно-конструкторское бюро (ОКБ)-12 – организация, в которой трудились заключенные, занимавшиеся строительным проектированием. В настоящее время – следственный изолятор № 3 Федеральной службы исполнения наказаний.