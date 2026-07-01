ШПАГИН Сергей Алексеевич

Родился 26.11.1950. Окончил Ростовский государственный университет в 1973 г.

Кандидатская диссертация : Проблемы европеизации внешнеполитического курса Великобритании (1964-1971).

Кандидат исторических наук. Работал старшим преподавателем кафедры новой и новейшей истории (затем кафедры зарубежной истории и международных отношений) Ростовского государственного университета (затем Южного федерального университета) Был куратором отделения международных отношений, руководитель специализации по иудаике.

Руководитель Ростовского отделения Центра и фонда «Холокост»

В настоящее время учитель истории гимназии «Ор Авнер» (Ростов-на-Дону),

Область интересов : Европейские исследования, иудаика, проблемы Холокоста, этноконфессиональные проблемы.

Сочинения: Катастрофы и возрождение в еврейской традиции. Учебно-методическое пособие. – Иерусалим; Москва: Институт Штейнзальца; Международный Центр «Меламедия», 2007. 11 выпусков.

«Польский проект для Европы»: несостоявшаяся «иная реальность»//Российско-польский исторический альманах. Межвузовский научно-теоретический сборник. Вып. I. – Ставрополь-Волгоград. Пятигорск: ПГЛУ, 2006. – С.5-18.

История как смена интерпретаций.//Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. Вып. 8 (специальный): Материалы международной научной конференции «Факт-событие» в различных дискурсах. Пятигорск, 26-27 марта 2005г. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2005. – С.63-70.

От Вены до Постъялты: проблемы самоидентификации и опыт России и русских. – Современная Россия и мир: альтернативы развития (национальная, региональная идентичность и международные отношения). Материалы международной научно-практической конференции. – Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2005. – С.90-94.

Реакция на Холокост советского еврейского политического деятеля Ем. Ярославского (М.И. Губельмана).//Холокост. Вып. 8. – М.: Центр «Сефер», 2005. – 75-83.

Дональд Д. Маклэйн - шпион, вернувшийся с Холодной войны //Человек второго плана в истории. Вып.1.: Сборник научных статей. - Ростов-на-Дону: РГУ, 2004. - С. 159 - 175.

Российско-украинские отношения в контексте процессов расширения НАТО на Восток //Политические, социально-экономические и культурные аспекты сотрудничества России и Украины: история и современность. Материалы международной научно-практической конференции (34-26 декабря 2003 года). - Воронеж, ВГУ. - 2004. - С. 196 - 200.

Формирование Пост-Ялтинской системы международных отношений и динамика этнорегиональных процессов в Южном Федеральном Округе // Международное сотрудничество субъектов Российской Федерации: состояние, проблемы, способы совершенствования (на примере Ростовской области). Материалы научно-практического семинара в рамках научно-исследовательского проекта. Ростов-на-Дону, 6-7 июня 2003 года. – Ростов-на-Дону: РГЭУ («РИНХ»), 2003. – С. 92-96.

Этнорегиональные процессы в Европе и перспективы сотрудничества с Евросоюзом и НАТО в контексте формирования Пост-Ялтинской системы международных отношений//Материалы всероссийской научно-практической конференции «Западноевропейская цивилизация и Россия: общее и особенное». Ставрополь,16-18 октября 2003 года. – Ставрополь-Москва: Изд-во Пятигорского госуниверситета, 2003. – С.168-178.

Предчувствие катастрофы: Короленко и евреи// Ксенофобия: история, идеология, политика. Академическая серия, выпуск 13. - М.: Центр "Сэфер", Московское бюро по правам человека, 2003. - С. 38-42.