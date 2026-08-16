ШПАГИН Георгий Семёнович

Советский конструктор стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда (1945).

Родился в деревне Клюшниково (ныне Ковровский район Владимирской области) в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. Потом был пастухом, возчиком, плотником, печником. В 1916 г. призван в русскую армию и направлен в оружейную мастерскую. После Октябрьской революции в РККА. С 1920 г. после демобилизации — слесарь в опытной мастерской проектно-конструкторского бюро Ковровского оружейного завода, где прошел своеобразный рабочий университет по изучению стрелкового оружия, его конструированию и производству. В 1922 г. совместно с В. Г. Федоровым разработал 6,5-мм спаренный ручной пулемет, который использовался также для установки на танках. В 1938 г. модернизировал крупнокалиберный 12,7-мм пулемет конструкции В. А. Дегтярева, который стал именоваться ДШК. Главное детище Г. С. Шпагина, принесшее ему славу в РККА и международную известность,— 7,62-мм пистолет-пулемет (автомат) ППШ, созданный в 1940 г. Он был прост в конструкции, технологичен, что позволило наладить массовый и быстрый выпуск ППШ в условиях Великой Отечественной войны, надежен в бою. В тяжелейших для промышленности условиях сентября-декабря 1941 г. было изготовлено 95 тыс. ППШ. В 1941 г. именно за ППШ Шпагин получил Сталинскую премию. Всего за 1941-1945 гг. в СССР было выпущено 6 млн 173,9 тыс. пистолетов-пулеметов, львиную долю которых составили из ППШ. В 1943 г.