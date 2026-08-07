ШОУ БЕРНАРД

Драматург и писатель. Обладатель Нобелевской премии по литературе (1925) и премии «Оскар» (1939). Социалист.

Биография и творчество

Отец Бернарда Джордж Шоу был торговцем зерном, мать Люсинда – танцовщицей. Помимо сына в семье было две дочери: Люсинда и Элинор Агнес.

Мальчик проходил обучение в дублинских грамматической школе и Уэсли-колледже, после чего ходил в протестантскую школу. Бернард был неважным учеником, впоследствии он часто критиковал школьную систему образования. За недостатком средств Шоу не мог получить высшее образование, поэтому по протекции дяди он устроился служащим в агентство недвижимости. Он вел учетные книги и собирал квартплату с жителей трущоб. Эти впечатления отразились затем в его произведениях. Вскоре мать Шоу сбежала с любовником, забрав с собой дочерей, юноша же остался с отцом. В 1876 году он приехал к матери в Лондон. Здесь он бывал в музеях и библиотеках, где много читал и даже начал писать. Так, в 1879-1883 годах Шоу создал пять своих романов, однако они не имели успеха в то время. Кроме этого, он подрабатывал автором музыкальной колонки в газете, к 1885 году став серьезным критиком. С начала 1890-х он трудился в издании «London World». Одновременно с этим, Шоу заинтересовался идеями социализма, вступив в социалистическое Фабианское общество. Здесь он познакомился с Шарлоттой Пейн-Таунсхенд, с которой сочетался браком в 1898 году.

Как уже было сказано, Бернард Шоу начинал как романист. С 1880-х годов его книги стали печатать. Дебютной стала «Профессия Кашеля Байрона» (1882), вышедшая в 1886 году. Главный герой здесь школьник, ставший бойцом, а затем и парламентарием. Через год был опубликован «Не социальный социалист», главным героем которого становится рабочий. Еще три романа Шоу увидели свет в 1900-х годах, причем написанный в 1879 году первый роман «Незрелость» вышел в печати последним.

Однако более известен миру Шоу-драматург. В этой сфере он показал себя приверженцем натурализма, не склонным поддерживать чопорность и пуританство буржуазного общества, а наоборот исследовавшим социальные и моральные проблемы современности. Во всех его пьесах присутствует юмор и зачастую беспощадная сатира. Первую пьесу «Дома вдовца» автор сочинял с перерывами в 1885-1892 годах. В том же 1892-м она была поставлена в Лондонском Королевском Театре. Как раз в этой работе Шоу отразил быт дублинских трущоб. Схожий сюжет можно наблюдать в «Профессии миссис Уоррен» (1893). Популярность драматурга все время росла. Большая зрелость взглядов прослеживается в его «Цезаре и Клеопатре» (1898), «Человеке и сверхчеловеке» (1903), «Майоре Барбаре» (1905), «Враче перед дилеммой» (1906), «Первой пьесе Фанни» (1911).

В 1912 году свет увидела самая знаменитая пьеса Шоу «Пигмалион», рассказывавшая о профессоре фонетики Хиггинсе и простой цветочнице Элизе Дулиттл. В ней Хиггинсу удается исправить речь Элизы и сделать из нее леди, как Пигмалион в древнегреческом мифе смог с помощью богов оживить каменную Галатею. Используя такой сюжет, Шоу демонстрировал некую вторичность различий между людьми, их наносную природу.

После Первой мировой войны гуманистические взгляды автора были подвергнуты испытанию. В 1919 году вышла его пьеса «Дом, где разбиваются сердца». В 1921 году Шоу выпустил цикл из пяти пьес «Назад к Мафусаилу», высоко ценимый им самим, но не критиками. При этом в 1923 году мастер написал «Святую Иоанну» о Жанне д’Арк . Эта работа стала одной из вершин его драматургии и во многом способствовала получению им Нобелевской премии в 1925 году. В 1929 году вышла популярная «Тележка с яблоками». Однако многие сочинения следующего десятилетия («Горько, но правда», «На мели», 1933; «Миллионерша», «Женева», 1935) не были такими востребованными.

Летом 1931 года социалист Бернард Шоу побывал в Советском Союзе. Он увидел Москву, встретился с Иосифом Сталиным , съездил в тамбовскую коммуну имени В.И. Ленина . О своей поездке драматург отзывался крайне положительно. Он называл СССР «государством надежды» в отличие от западных «стран отчаяния», высоко отзывался о Сталине как о правителе, пекущемся о своем народе, и вообще оставлял моральное превосходство за советскими людьми. Однако в 1933 году, произнося речь в нью-йоркской Метрополитен Опера, Шоу объяснял свою поддержку СССР тем, что не хотел возрождения там царизма и конкурентоспособной капиталистической экономики.

Мастер продолжал до последних своих лет сочинять пьесы. В 1938 году он написал «Женеву», где говорил о судьбах самоуправления. В 1946-1948 годах он создавал «Миллиарды Байанта», которые демонстрировали разочарование Шоу как социалиста в силе и потенциале народных масс, которые совсем недавно привели к власти самого страшного диктора – Адольфа Гитлера . Последними пьесами автора стали «Притчи о далеком будущем» (1948), «Шекс против Шо» (1949), «Почему она не пожелала» (1950).

Выдающийся драматург скончался осенью 1950 года от почечной недостаточности. Его останки были кремированы, а прах развеян вместе с прахом супруги.